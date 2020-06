SOLIDARITÉ | article publié le, 05/06/20 0 réaction

HandiAH.com : le salon en ligne qui dynamise les achats solidaires et les solutions inclusives

Co-organisé par HANDECO et le Groupe TalentsHandicap, le salon HandiHA revient pour une deuxième édition, toujours 100% en ligne, pour fournir une opportunité unique de rencontres et d'échanges entre entreprises et fournisseurs EA-ESAT et TIH.



Bâtie autour d'une programmation encore plus riche et variée, l'édition 2020 de HandiHA offrira une expérience complète à tous les participants.



A qui s'adresse-t-il ?



Responsables de mission Handicap, Responsables des achats, directions métiers (services généraux, logistique, communication, marketing, DSI, RH..) issus d'entreprises désireuses de s'engager dans une démarche plus inclusive et à la recherche de solutions.



EA-ESAT et TIH souhaitant présenter leurs expertises et leurs solutions et élargir leurs perspectives commerciales. Les sociétés favorisant l'inclusion et l'accessibilité, et plus généralement toute entreprise concernée par le développement de l'emploi des personnes en situation de handicap.



S'informer, former, mobiliser, sourcer, échanger, sensibiliser depuis son bureau



Sans se déplacer, simplement depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone, HandiHA permet de visiter les stands virtuels des exposants et donne accès à une programmation variée et à des rencontres de qualité.



Pour vous, comme pour vos équipes, grâce à la richesse de son contenu et de sa programmation, le salon HandiHA est l'opportunité idéale pour s'informer sur les achats solidaires et les solutions inclusives comme pour identifier de nouveaux partenaires.



www.handiha.com



