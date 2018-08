HandiAnim : aider les animateurs pour aider les personnes en situation de handicap

Pour les personnes ayant un handicap mental ou psychique, 64% des interrogés considèrent que l’accès à la culture est encore trop difficile. Pour remédier à ces soucis d’accès, et également ces difficultés quotidiennes, elles ont besoin d’accompagnement. Les animateurs spécialisés existent et sont demandeurs d’opportunités.

En France, les handicaps mentaux et troubles du comportement portent pour la plupart des noms : la trisomie, l’autisme, le X-fragile, le polyhandicap etc. Ces handicaps ont tous un impact sur la vie ou les relations qu'ont les personnes en situation de handicap avec leur entourage. L'un des plus gros problèmes actuels reste l'accessibilité. Cette dernière est censée être généralisée depuis février 2005, or, l'accessibilité reste majoritairement théorique aux yeux des personnes en situation de handicap et leur famille.



En effet, l'accès à la société et tous ses lieux de vie est encore difficile. Ainsi, 54% des personnes en situation de handicap interrogées admettent que leur situation s'est améliorée : cependant ils sont encore beaucoup à déplorer un manque d'accès, notamment aux loisirs et à la culture.



HandiAnim est une plateforme de mise en relation personnalisée entre des animateurs spécialisés dans certaines activités et les familles des personnes en situation de handicap.



En quelques clics, il est possible de savoir qui est disponible aux alentours et quelle est sa formation. Le site utilise l'angle des loisirs et de la culture afin de mettre en valeur le fait que l'accompagnement personnalisé représente aussi des moments de partage et de plaisir, même si l'animateur peut aussi avoir à assurer des tâches plus classiques (préparation des repas, aide à l'autonomie, etc.).



Pour se démarquer des plateformes de mise en relation standards, HandiAnim possède certaines spécificités :



1. Un public ciblé : les services à domicile ciblent plus les seniors qui sont en perte d'autonomie et ce type d'aides ne correspond pas souvent aux personnes en situation de handicap mental ou psychique. Certains aidants viennent même à reculons aider les personnes en situation de handicap car ils ont principalement fait ce métier pour venir en aide aux personnes âgées. Ici, les animateurs sont disponibles parce que c’est leur choix, et motivés car ils ont une connaissance du public visé.



2. Place aux loisirs : de même, l’angle sous lequel est abordée l’animation personnalisée est ici plus détendu que d’habitude car centré sur les activités et non sur le soin et les tâches quotidiennes.



3. Une offre de choix : les services d’aide à domicile n’offrent pas forcément de choix d’activités spécifiques. Ainsi, les aidants et leurs proches se voient proposer des loisirs qui leur sont imposés car ils n’ont pas le choix des compétences de l’animateur. Ici, le chemin inverse est possible : pour les personnes à la recherche d'un animateur, il est possible de trouver une personne compétente dans les activités qui correspondent aux goûts et aux intérêts de l'aidé.



4. Un service dynamique : à l'opposé de l'image que les aidants et le public extérieur se font de la plupart des services institutionnels, HandiAnim se veut "fun" et souhaite que le service puisse se faire dans la joie et l'enthousiasme.



5. Un service de proximité : quand on est à la campagne, il est parfois difficile de trouver des auxiliaires de vie à cause de la position géographique, la plupart d'entre eux habitant souvent autour des agences situées en ville. Les faire venir ajoute un budget conséquent liés au déplacement et parfois, ils refusent tout simplement de se déplacer. Ici, le service est en ligne et donc disponible dans toute la France.



Jeanne Le Penglaou, fondatrice de HandiAnim, précise :

« Je souhaite que les maîtres mots de mon service soient plaisir, bien-être et dynamisme. »



Une aventure basée sur une histoire personnelle, celle de la fondatrice, Jeanne



La fondatrice de HandiAnim s'appelle Jeanne, elle a 33 ans, et, après avoir été plusieurs étés animatrice dans des séjours de vacances adaptés aux personnes en situation de handicap, elle a souhaité devenir éducatrice spécialisée. Elle a ensuite repris des études dans les usages numériques pour pouvoir lier ses deux centres d'intérêt principaux que sont le numérique et le handicap.



Un jour, elle a constaté un problème au niveau de l'animation personnalisée. Elle a un grand frère polyhandicapé, Thomas, qui adore aller à la piscine. Il vit dans un foyer d’aide médicalisé où il ne peut pas pratiquer cette activité.



Ses parents ont cherché quelqu'un pour l'y accompagner lorsqu'ils rentrent chez eux le week-end, mais les associations locales sont plutôt orientées personnes âgées et les aides à domicile disponibles ne souhaitent pas forcément aller à la piscine.



De même, Jeanne a été frappée durant ses études par le manque d’espaces où trouver des annonces de recherche de personnes pour accompagner quelqu’un en situation de handicap.



À partir de ces deux constats, elle a eu l’idée de créer HandiAnim pour permettre aux parents de personnes en situation de handicap ou autres aidants familiaux de trouver facilement des jeunes (et des moins jeunes d'ailleurs !) qui, comme elle, souhaitent partager des moments magiques et conviviaux en développant leur connaissance et leur expérience du handicap.





www.handianim.fr

