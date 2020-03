EMPLOI | article publié le, 02/03/20 0 réaction

HandiAvenir : un dispositif gratuit pour aider les personnes en situation de handicap à réussir leur avenir professionnel

Le dispositif est ouvert en France entière, sans limite d’âge, aux personnes en situation de handicap (lycéens, étudiants et adultes en reconversion professionnelle).

HandiAvenir est un programme de parrainage qui offre aux élèves, étudiants et personne débutant dans leur vie professionnelle en situation de handicap, l'opportunité d'être accompagnés par des entreprises engagées qui se proposent de les aider à bâtir leur projet professionnel et à le concrétiser, tout en les aidant :



- à découvrir la réalité des métiers et du monde du travail

- à gagner en confiance et savoir comment présenter leur handicap dans le milieu professionnel

- à connaître les leviers pour avoir l'emploi désiré lorsqu'on est en situation de handicap

- à être bien préparés pour leur recherche d'emploi, de stage ou d'alternance

- à développer leur réseau professionnel...



Cet accompagnement apporte de nombreux bénéfices aux personnes en situation de handicap (filleuls), mais aussi aux entreprises et à leurs collaborateurs et managers (parrains). HandiAvenir recherche actuellement des personnes en situation de handicap pour former des duos filleuls-parrains.



Intérêt et déroulement de l'accompagnement pour les personnes en situation de handicap



Ce dispositif d’accompagnement est un dispositif national organisé par la même structure qui organise le forum en ligne Talents Handicap, forum national de référence qui met en relation les employeurs avec les candidats en situation de handicap dans le cadre de leur recherche d’emploi, de stage ou d’alternance.



Le dispositif Handi-Avenir est ouvert à toute personne en situation de handicap, résident en France et motivée pour être accompagnée :

> Pendant sa scolarité ou ses études (cas des lycéens et des étudiants) pour l’aider à bâtir et concrétiser son projet professionnel,

> Ou suite à la survenance d’un handicap (cas d’un adulte victime d’un accident ou d’une maladie invalidante) pour l’aider à bâtir et concrétiser son projet de reconversion professionnelle, en cas d’inaptitude à exercer son métier initial.



Cet accompagnement va particulièrement aider la personne en situation de handicap à :

Connaître suffisamment à l’avance les attentes des employeurs

Découvrir la réalité du monde du travail et des métiers

Découvrir comment l’environnement de travail peut être adapté au handicap

Bâtir et concrétiser son projet professionnel

Savoir parler positivement de son handicap

Gagner en confiance, en estime de soi et en motivation

Développer son réseau professionnel

Mieux choisir et réussir ses études ou formations

Augmenter ses chances d’obtenir un emploi qualifié et motivant





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

