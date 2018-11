ENTREPRISES | article publié le, 14/11/18 0 réaction

Handibusiness se réinvente et fait son come back

Une association qui accompagne tous les entrepreneurs handicapés dans la réalisation de leur projet professionnel.

Après l’édition de 2015, Handibusiness est de retour sous un nouveau format. Cette fois, le projet ne se limite pas à un territoire et n’est pas encadré par un concours. Ce dernier est ouvert toute l’année et dans toute la France. C'est une association qui accompagne les entrepreneurs handicapés de France dans le lancement de leur projet. Quels que soient la filière ou le secteur d’activité.



Comment l’association vous accompagne-t-elle ?



Handibusiness c'est une aventure unique et un accompagnement personnalisé. Une association qui lutte pour l'égalité des chances et qui transmet sa fibre entrepreunariale aux personnes handicapées. En tant que candidat ou en tant que parrain. Il suffit de nous retourner le dossier candidat et/ou le dossier partenariat.



Pour lancer votre projet, il y a différentes étapes :



1. Envoi du dossier candidat (téléchargeable sur le site web)



2. Étude du dossier par un tuteur (c’est lui qui suivra le candidat pendant un an en cas de réponse favorable)



3. Analyse du dossier et de sa pertinence



4. Réponse du tuteur : envoi d’une synthèse au candidat et premier échange téléphonique



5. Elaboration du business plan et de la stratégie commerciale



6. Financement des frais de création de l’entreprise



7. Organisation des rencontres et des réunions avec les acteurs clefs (Financeur, banquier, expert- comptable, etc...



8. Promotion du projet du candidat via différents vecteurs de communication



9. Deux RDV de suivi téléphonique ou physique à prendre sur l’année, pour aider le porteur de projet dans son avancée professionnelle.



Transmettre la fibre entrepreneuriale aux personnes discriminées sur le marché du travail



Les objectifs de cette association sont d’aider, d’apporter un soutien et de transmettre une expérience à ceux qui ont la fibre entrepreneuriale mais qui n'ont pas eu les cartes en main pour développer leur projet d'entreprise du fait de leur dépendance. Notre volonté est de promouvoir le fonctionnement de l'entreprise et les valeurs de responsabilité, de créativité et de travail d'équipe qui lui sont associées. Il s'agit également de responsabiliser et de valoriser les créateurs d'entreprise volontaires et d'agir pour l'égalité des chances.



CLE'O Group, une structure au plus proche du handicap



Structure de service à la personne (handicapées, âgées, malades ou en fin de vie), CLE’O Group intervient auprès des personnes fragiles en leur proposant diverses prestations afin de répondre aux besoins spécifiques pour leur maintien à domicile. De l’assistance de vie sociale au voyage adapté, du transport accompagné à l’accompagnement professionnel, de l’achat et de la location de matériel médical en passant par l’accompagnement de personnes autistes, CLE’O Group apporte une réponse à toutes les problématiques de la fragilité.



Avec ses 10 agences réparties dans toute l’Ile-de-France, ce sont plus de 410 000 heures d’intervention réalisées à l’année. Forte d’une équipe de 400 collaborateurs, la structure accompagne au quotidien, depuis 2006, plus de 900 personnes dépendantes.



Contacts :

7, rue du Petit Albi 95800 CERGY-SAINT-CHRISTOPHE

Mail : handibusiness@cleo-group.fr

Téléphone : 01 34 220 244





EN SAVOIR + :

Association-handibusiness



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page