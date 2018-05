Handicap : 13 bibliothèques sonores en île de France

Plus de 8 000 livres audio en téléchargement gratuit sur le serveur des Bibliothèques Sonores. Une dizaine de nouveaux titres par jour ! Les Bibliothèques Sonores proposent un service gratuit.

L’Association des Donneurs de Voix bénéficie de l’exception aux Droits d’auteur. Reconnue d’utilité publique, elle est associée au service public de la Lecture et de la Culture pour toute personne dans l’incapacité de lire pour cause de handicap.



Vous connaissez une personne empêchée de lire, du fait d'un handicap visuel, moteur ou de troubles cognitifs (dys). Sans attendre, faites lui connaître la plate forme de téléchargement des Bibliothèques Sonores de l'Association des Donneurs de Voix. Responsables associatifs, Enseignants (tes), Responsables de l'animation en Maison de Retraite et EPHAD, Élus (es) en charge du handicap, de l'éducation, de la Culture, prenez contact avec la Bibliothèque Sonore la plus proche.



En île de France plus de 1 000 élèves inscrits dans une Bibliothèque Sonore



Ils disposent gratuitement de 1 200 enregistrements de littérature scolaire disponibles en téléchargement. Cette activité des Bibliothèques Sonores reçoit de nombreux témoignages de parents, d'enseignants, d'orthophonistes et orthoptistes...



Le livre audio... un moment d'évasion



Lorsque l'on a lu, parfois beaucoup lu et que l'on perd la capacité de lire, déficience visuelle, handicap moteur,...c'est un monde qui se ferme. Les livres, les revues, les journaux ne sont plus accessibles, l'évasion et le rêve s'en trouvent limités. Il existe bien sûr des aides techniques, des palliatifs, il y a la radio, la télévision..., Mais, rien ne remplacera la lecture, pour rêver imaginer, s'échapper... sauf peut-être le livre audio.



S'installer confortablement dans un fauteuil, se laisser emporter par des voix qui font vivre les livres, les romans, les pièces de théâtre, qui restituent le journal, les revues... Vous avez des parents, des amis, des relations qui ont perdu la capacité de lire, vous êtes, directrice, directeur, animatrice, Animateur de Maison de Retraite, responsable de structure de maintien à domicile, responsable d'association... Vous voulez simplement aider, un parent, un ami, une personne âgée, un pensionnaire de votre établissement à retrouver les joies et plaisirs de la lecture. Contactez la Bibliothèque Sonore la plus proche, demandez une présentation, une démonstration, un prêt de lecteur.



13 bibliothèques sonores en île de France

Aulnay-sous-bois, Boulogne-Billancourt, Charenton-le-pont, Évry, Fresnes, Le Vésinet, Meaux, Montreuil, Orsay, Paris, Pontoise, Rambouillet, Versailles.



Contact délégation régionale des Bibliothèques Sonores d'île de France : bs-ile-de-france@orange.fr





www.advbs.fr

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse