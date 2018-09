SÉRIE | article publié le, 20/09/18 0 réaction

Handicap : 4e saison de La Tête de l’emploi sur France 3

Avec ce rendez-vous, les protagonistes souhaitent aller au-delà des idées reçues en mettant en exergue les compétences professionnelles des personnes handicapées et participer ainsi au changement de regard sur le handicap.

La Tête de l’emploi est un programme court (2min) qui valorise, sous forme de témoignages croisés, l’emploi des personnes handicapées dans le milieu de l’entreprise.



Lancée en 2013, la série comptabilise plus de 100 épisodes. Les 36 épisodes inédits de la saison 4 sont diffusés tous les samedis à 19h20 sur les différents canaux régionaux de France 3 : Bretagne, Pays de la Loire, Centre – Val-de-Loire et Normandie.



D’hebdomadaire, la diffusion deviendra quotidienne pendant la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées (du 19 au 25 novembre 2018).



Catherine, Marion, Dimitri, Jeanne, Stéphane et tous les autres racontent leur travail au quotidien et partagent leur vécu et leur ressenti.



EN SAVOIR + :

Site officiel



source : communiqué de presse

