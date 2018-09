TÉMOIGNAGE | article publié le, 15/09/18 0 réaction

Handicap : j'ai trouvé du travail grâce au numérique

A ma naissance j’ai été victime d’une asphyxie qui a provoqué des dommages au niveau de la coordination de mes mouvements et de la parole.

Reconnu comme travailleur handicapé, j’ai pu trouver un travail stable à 47 ans, grâce au numérique. Je souhaite témoigner que malgré le handicap physique on peut toujours s’en sortir. Cela demande de la volonté, de la confiance en soi et de ne pas prêter attention au regard des autres.



Malgré mes difficultés physiques je me suis toujours battu pour travailler et être actif sans me lamenter sur mon sort. Il y a quelques années j’ai découvert l’univers du Web et toutes les possibilités de travail que l’industrie du numérique pouvait offrir.



En répondant à une annonce sur une plateforme pour travailleurs indépendants, j’ai commencé à travailler dans le domaine du référencement. J’ai eu à faire à différents employeurs qui m’ont formé sans me poser de questions ou me juger sur mon physique.



Depuis un an, je travaille de façon stable sur un outil gratuit de création graphique. J’ai été embauché suite à un entretien avec le responsable de la société avec lequel je me suis senti très à l’aise.



Il faut dire que jusque-là j’avais trouvé du travail sur Internet uniquement par e-mail, donc sans avoir à parler ou me montrer physiquement ce qui était plutôt pratique pour moi.



Canva, c’était mon premier entretien visuel et j’appréhendais un petit peu. Mais le responsable n’a pas du tout fait cas de mes difficultés, il m'a jugé sur mes compétences. Ainsi je me suis retrouvé à faire partie d’une équipe où il règne une très bonne ambiance.



Mon travail consiste à améliorer le référencement de l'entreprise et je le fais avec autant de plaisir, sachant que la société travaille avec acharnement pour rendre la plateforme accessible aux personnes déficientes visuelles via des palettes de couleurs adaptées. Par ailleurs, elle sensibilise les organisateurs d’événements à l’accessibilité des PMR via des mentions sur les modèles de documents, comme par exemple à l'occasion des journées du patrimoine ...



« A mon avis, le monde du numérique est une véritable opportunité pour les personnes en situation de handicap non seulement pour trouver du travail mais aussi pour retrouver sa fierté et l’estime de soi. »

Ilan Tessier





