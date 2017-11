Handicap : l'application LEE présentée au gouvernement

"Créée par un développeur de 17 ans, cette solution pour iPhone et Android lit à voix haute les informations sur les produits pour aider les malvoyants".

Sur demande du gouvernement, Logan Le Rudulier présentera son application ce jeudi 19 octobre à 14h30 à Madame Karen Martinon, cheffe de cabinet du Secrétariat d’État en charge des personnes handicapées (14 avenue Duquesne – 75007 PARIS).



En effet, à travers l'application LEE, une solution globale se profile pour que les aveugles et les malvoyants puissent savoir, en toute indépendance, ce que contiennent les produits qu'ils utilisent au quotidien, leurs valeurs nutritionnelles, leurs consignes d'utilisation, etc.



Qu'est-ce que cette application ?



LEE a été financé par le biais d’une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank.



L'application est disponible sur iOs depuis le 15 juin 2017, et sur Android depuis le 15 septembre 2017.



L'application permet d’accéder aux importantes informations des étiquettes à des millions de personnes qui n’en avaient jusqu’alors pas la possibilité, et ce pour deux euros environ, ce qui permettra de financer l'évolution de l'application. Son utilisation est on ne peut plus simple : touchez simplement l’écran et le lecteur à codes-barres s’activera. Il suffit ensuite de survoler le code-barres du produit voulu, et l'application commencera à lire ses informations : nom, contenance, ingrédients, valeurs énergétiques, etc…



Quel peut être le rôle de l'état ?



Afin que LEE soit une solution totale il faut que tous les produits soient reconnus par l'application et que par ailleurs les aveugles puissent très facilement l'utiliser, Il reste 2 problèmes à résoudre.



Base de données complète des produits

Une règlementation pourrait demander aux fabricants de rendre accessibles, sur leur site web, un fichier recensant tous leurs produits, avec code à barres, et les différentes infos sur ces derniers.



Repère tactile près du code-barres

Un repère tactile (gaufrage, découpe, etc) près du code à barres permettrait de repérer celui-ci en quelques secondes.



Sur ces deux points, l'état pourrait inciter les fabricants à agir pour que, tous, nous puissions accéder aux informations sur les produits de consommation courante, ainsi que les médicaments dans un proche avenir.





