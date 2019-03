SPECTACLE | article publié le, 11/03/19 0 réaction

Handicap : t'as vu comme il est ou la voie du crapaud

Un spectacle pour regarder autrement le handicap, avec humour et poésie...

À travers une galerie de personnages hauts en couleurs, ce spectacle sensible et plein d’humour, emmène le spectateur sur la « Voie du Crapaud », cet étonnant chemin de réconciliation avec soi-même où l’on découvre que les plus handicapés ne sont pas toujours ceux que l’on croit...



« Méfie toi du regard qui tue », un spectacle pour regarder autrement le handicap et découvrir avec humour et poésie que les plus handicapés ne sont pas toujours ceux que l’on croit.



Une représentation théâtrale suivie d'un échange autour du handicap :

Cette soirée est organisée par la compagnie Ophélie et l'université de Tours dans le cadre des journées de sensibilisation au handicap de l'université (19, 20, 21 mars 2019). Salle Thélème 3, rue des tanneurs - 37000 Tours. Entrée libre, ouvert à tous.

journeeshandicap@univ-tours.fr





EN SAVOIR + :

www.compagnieophelie.fr



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

