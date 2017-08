Handicap : bientôt des robots-fauteuils roulants autonomes dans les aéroports

Les fauteuils seront testés jusqu'en mars 2018 à l'aéroport international de Tokyo-Haneda. © Image Panasonic

Le japonais Panasonic a mis au point un fauteuil roulant capable de se déplacer tout seul. Le siège sera testé jusqu'en mars 2018 à l'aéroport international de Tokyo-Haneda.



Les passagers à mobilité réduite pourront bientôt se déplacer plus facilement dans les aéroports grâce à un nouveau fauteuil roulant développé par Panasonic. L'entreprise japonaise a mis au point un fauteuil doté de technologies de mobilité autonome.



Après que l'utilisateur ait indiqué sa destination (comme une porte d'embarquement ou une boutique) sur son smartphone, le fauteuil identifie sa position et sélectionne la meilleure trajectoire pour se rendre à l'endroit désiré. Des capteurs permettent d'identifier les obstacles qui jonchent le parcours et de stopper automatiquement l'appareil pour éviter les collisions. Ces robots-fauteuils peuvent aussi se déplacer en pool pour permettre aux différents membres d'un groupe de se suivre. Après avoir été utilisés, ils se regroupent automatiquement de manière à diminuer le travail des équipes au sol.



Les fauteuils seront testés jusqu'en mars 2018 à l'aéroport international de Tokyo-Haneda. Cette initiative s'inscrit aux côtés d'autres expérimentations visant à améliorer l'accessibilité des lieux et l'expérience des passagers. Parmi elles : un système de reconnaissance d'image pour évaluer l'affluence et modifier les indications des panneaux d'affichage numériques en conséquence.



Les fauteuils roulants autonomes arrivent dans les aéroports Japonais (VO - sous-titres anglais)









