27/02/19

Handicap : une démarche consomm’acteur avec SoliShop

SoliShop est un projet de l’association HTS, reconnue d’intérêt général. Elle est née en 2013 en réaction aux multiples difficultés d’insertion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap dont le taux de chômage reste deux fois plus élevé que celui de la moyenne nationale.

Lancée en 2016, la marketplace SoliShop est un projet associatif engagé et solidaire qui référence plus de 400 produits fabriqués dans nos régions par des personnes en situation de handicap. Epicerie fine, mode, décoration ou high-tech, l’occasion de découvrir des produits de qualité.



Des achats qui soutiennent le secteur adapté et protégé



Les EA-ESAT accueillent et représentent plus de 150 000 travailleurs en situation de handicap en France. Des structures souvent méconnues du grand public. En facilitant l'accès aux produits du secteur adapté et protégé, SoliShop a la volonté d’accroître leur visibilité, d'augmenter leur chiffre d'affaires et de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap. SoliShop est une markeplace gratuite pour les vendeurs. Le site est géré par des professionnels et des bénévoles qui offrent une gamme de services gratuits : prises de vues, mise en ligne, promotion des produits en vente sur le site… Elle permet également aux entreprises de mieux remplir leurs obligations légales d'emploi de personnes en situation de handicap.



Des produits handi-fabriqués mais pas que…



Les produits des EA-ESAT ne sont pas que des achats solidaires. En effet, ils font l'objet d'un label « handi-fabriqué dans nos régions », qui assure aux consommateurs une totale transparence sur l'origine des produits.



Certains établissements vont encore plus loin en proposant des produits issus de l’économie circulaire comme les biscuits « Euphrasie » confectionnés par un ESAT de la région Nantaise à partir de pains de la veille ou la marque REEV de l’EA d’Epône qui réalise toute une collection de maroquinerie et accessoire en recyclant des chambres à air (vélo et camion) et des bâches de camion.



À propos de l’association Handicap Travail Solidarité :

EN SAVOIR + :

solishop.fr



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

