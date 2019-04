EMPLOI | article publié le, 17/04/19 0 réaction

Handicap : DuoDay 2019, à vous de jouer !

Après une expérimentation de 2 ans à l'échelle locale, un déploiement national en 2018, et de nombreux retours positifs, le DuoDay revient en 2019 !

Le 26 avril 2018, partout en France, des salariés, artisans, chefs d’entreprises, responsables associatifs, ont accepté de former un binôme avec une personne en situation de handicap, le temps d'une journée de travail ou d'observation. de leur côté de nombreuses structures d'accompagnement des personnes handicapées se sont mobilisées pour organiser ces duos.



Une manière de participer activement et de façon transversale à la visibilité et à l’inclusion des personnes handicapées qui sont aujourd’hui encore trop souvent exclues du marché de l’emploi.



L'association a interrogé ces acteurs sur leur participation, et 98% d'entre-eux ont plébiscité le renouvellement d'un DuoDay en 2019. Forts de ce retour, des témoignages reçus, des pistes d'amélioration suggérées, c'est avec enthousiasme que repart une nouvelle édition du DuoDay, qui aura lieu le 16 MAI 2019.



Vidéo : l'après DuoDay : l'exemple du magasin Boulanger Boé









EN SAVOIR + :

Candidater



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page