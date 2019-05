TV | article publié le, 10/05/19 0 réaction

Handicap. Ensemble c'est mieux participe au DuoDay, une émission à ne pas manquer le jeudi

En lien avec ses valeurs et fidèle à ses engagements en matière de diversité, France 3 Normandie se mobilise en faveur du handicap en participant à l’édition 2019 du DuoDay.



A l'occasion de l'opération DuoDay le 16 mai prochain, l'équipe d'Ensemble c'est mieux a accueilli Camille Messé, jeune femme en situation de handicap.



Camille Messé a formé un duo avec Jeanne Cridling, chroniqueuse de l'émission pour une expérience unique qui dépasse les préjugés.



Aux côtés d'Alex Goude, Camille a ouvert l'émission dans le rôle de l'animatrice. Elle a ensuite participé à toute l’émission au cours de laquelle, différentes thématiques autour du handicap ont été abordées.



Camille Messé est une jeune femme de 26 ans. Elle habite à Cormeilles, dans le département de l'Eure, dans un appartement en autonomie. Elle est atteinte d’une hémiplégie depuis son adolescence après une opération chirurgicale pour traiter une tumeur au cerveau. A force d'énergie, Camille a pu réapprendre à se déplacer, à écrire de la main gauche (elle était droitière). Elle souffre de troubles de la mémoire et est sujette à de grosses fatigues.



Elle a malgré tout décroché son bac littéraire mais son handicap l’a empêché de poursuivre ses études. Elle rêve de travailler dans la communication. Camille est ambassadrice de l’association "Les chanteurs de l’Espoir" qui organise chaque année à Epaignes (dans le département de l'Eure), un grand concert qui rassemble des artistes populaires au profit de la fondation des hôpitaux de France.



A l'occasion de l'enregistrement de l'émission, Camille a passé la journée dans les locaux de France 3 Normandie. Elle a visité la station de Caen et a découvert nos différents métiers.



L'équipe d'Ensemble c'est mieux a également reçu durant cette émission, Florian Auffret accompagné de son chien Mambo, un représentant de l’association Handi'chiens dont le siège national est situé à Alençon dans l’Orne). L'association fête ses 30 ans cette année.



Présentée par Alex Goude

Diffusion : du lundi au vendredi à 10h50





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

