DROIT | article publié le, 28/01/19 0 réaction

Handicap : favoriser l'accès au vote des personnes handicapées, un recueil d'idées pratiques

Ce guide vous est proposé afin de vous présenter quelques conseils pour faciliter vos pratiques de vote.

À travers Handéo, ses membres entendent agir concrètement pour l’effectivité du droit des personnes handicapées de vivre dans la société. Ils inscrivent les actions de Handéo dans le cadre de la mise en oeuvre de la Convention internationale des personnes handicapées ratifiée par la France en 2010 et l’Union européenne en 2011.



Pour répondre à cette mission, l'association :



Structure, coordonne et développe l’offre de services à destination des personnes en situation de handicap, à toutes les étapes de leur vie et quelle que soit la cause du handicap : services à la personne, services de mobilité, services associés aux aides techniques, établissements sociaux et médico-sociaux, etc.



Garantit des prestations de qualité pour un accompagnement adapté aux besoins et aux attentes des personnes en situation de handicap (et de leurs proches aidants), via les labels et certifications de service Cap’Handéo.



Produit de la connaissance sur les aides humaines et les aides à l’autonomie afin de renforcer le pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap, via l’Observatoire national des aides humaines.



Ce guide vous est proposé afin de vous présenter quelques conseils pour faciliter vos pratiques de vote. Il ne vise pas l’exhaustivité mais vous permettra d’avoir des « idées et astuces » pour améliorer votre implication dans les élections en faisant appel à un service d’aide humaine.



Donner les moyens à chacun d'être citoyen :



Ce guide est issu de la recherche collaborative sur « les besoins en aides humaines pour faciliter les pratiques de vote ».



En créant l’association, ses fondateurs se sont engagés autour d’une finalité commune : accroître le pouvoir d’agir des personnes en situation de handicap, à toutes les étapes de leur vie et quelle qu’en soit la cause, par la mobilisation des parties prenantes du handicap, du domicile et des autres acteurs de l’accompagnement. Cette ambition passe par le soutien des personnes en situation de handicap à exercer leur citoyenneté à travers notamment les pratiques de vote.



En effet, la citoyenneté des personnes en situation de handicap est pleinement reconnue par la loi du 11 février 2005 « pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».



Un des principes fondamentaux de cette loi est de permettre aux personnes en situation de handicap d’être acteurs de leur vie dans une société qui se veut fraternelle et qui donne les mêmes droits à tous.



Favoriser la participation aux élections des personnes en situation de handicap est une manière de changer la société pour la rendre plus inclusive. Ce guide est une invitation à faire un pas dans cette direction aussi bien de la part des personnes en situation de handicap que des personnes qui les côtoient et qui peuvent les accompagner.



Ce guide se veut court, facilement appropriable par tous. Il peut servir par exemple de support pour des actions de sensibilisation, d’information et d’accompagnement en faveur des personnes en situation de handicap pendant ou en dehors des périodes d’élections, que le handicap soit de naissance, acquis avant 60 ans ou après 60 ans.



Favoriser la participation aux élections des personnes handicapées grâce aux aides humaines :









EN SAVOIR + :

Consulter le recueil d'idées pratiques



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page