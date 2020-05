SOLIDARITÉ COVID-19 | article publié le, 19/05/20 0 réaction

Handicap : un fonds exceptionnel de solidarité créée par le CCAH et ses membres

Le CCAH et ses membres se mobilisent pour aider les acteurs touchés par la crise sanitaire liée au COVID 19. Le CCAH et ses membres créent un fonds exceptionnel de solidarité destiné à répondre aux besoins urgents des publics en situation de handicap et de leurs aidants et aux structures qui les accompagnent.



Exemples de projets éligibles :



> Les besoins en solutions de répit ou de soutien psychologique face à l’épuisement des aidants familiaux et des professionnels.



> Les actions de solidarité menées pour les personnes handicapées en établissement, à domicile ou isolées.



> Les besoins d’équipements ou d’aménagements exceptionnels pour assurer les accompagnements quotidiens sur site ou à distance ou pour atténuer les impacts psychologiques liés à la crise sanitaire : équipements informatiques et téléphonie.



> Les besoins ayant trait à la réorganisation du travail pour assurer la continuité d’accompagnement, notamment pour les acteurs de l’aide à domicile.



> Les besoins d’accompagnement méthodologique à la reprise d’activité, sur les volets juridique, social et financier.



Le CCAH s’engage à apporter une réponse au porteur de projet dans un délai d’un mois.

Date limite de dépôt des dossiers : 24 mai 2020 minuit.



Téléchargez le dossier de demande de financement et retournez le complété avec les pièces à joindre + tableau Excel budget fond d’urgence à l’adresse suivante : projets@ccah.fr + spécifier en objet : Programme covid 19.





