Handicap - Forum en ligne de l’emploi : édition nationale spéciale Alternance et Stages du 9 mars au 6 avril 2018

Ce forum en ligne de l’emploi et de l’alternance, permet aux candidats de visiter les stands 3D des employeurs participants, pour découvrir leurs activités et leurs métiers, et leur demander rendez-vous pour des entretiens qualifiés et ciblés.

Du 9 mars au 6 avril 2018, se déroule la 12ème édition nationale du forum en ligne Talents Handicap, spéciale Alternance et Stages, pour les candidats en situation de handicap.



Sans déplacement et sans perte de temps, les candidats en situation de handicap à la recherche d’une alternance (en apprentissage ou en contrat de professionnalisation) ou d’un stage, peuvent s’inscrire pour visiter le forum Talents Handicap gratuitement depuis leurs ordinateurs, tablettes ou mobiles.



Ce forum en ligne de l’emploi et de l’alternance, permet aux candidats de visiter les stands 3D des employeurs participants, pour découvrir leurs activités et leurs métiers, et leur demander rendez-vous pour des entretiens qualifiés et ciblés.



Parmi les employeurs de cette 12ème édition nationale du forum : SNCF, HSBC, Sopra Steria, CEVA Santé Animale, MBDA, Lagardère Active et les entreprises du Groupe BPCE : Banques Populaires, Caisses d’épargne, Crédit Coopératif, Casden...



Les candidats inscrits au forum Talents Handicap bénéficient de nombreux avantages :



Le forum mesure l’adéquation de leurs profils avec les offres proposées et les oriente automatiquement vers les offres qui leur correspondent,



Ils peuvent garder en mémoire les offres qui les intéressent et prendre le temps de préparer leurs candidatures avant de postuler,



Ils peuvent suivre l’état de leurs candidatures,



Ils sont visibles aux employeurs à travers la Cvthèque de Talents Handicap, même en dehors des forums,



Leur inscription à Talents Handicap fait office de candidature spontanée à toutes les offres du forum.





www.talents-handicap.com

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse