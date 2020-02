EMPLOI - FORMATION | article publié le, 06/02/20 0 réaction

Handicap : forum en ligne Tremplin pour l’Assurance du 14 février au 2 mars 2020

Pour la formation en alternance des demandeurs d’emploi en situation de handicap dans les sociétés d’assurance.

Du 14 février au 2 mars 2020 a lieu le forum en ligne Tremplin pour l’Assurance, une édition spéciale du forum en ligne Talents Handicap, organisée pour l’association Mission Handicap Assurance, visant le recrutement en alternance des demandeurs d’emploi en situation de handicap intéressés par le secteur de l’assurance.



Sans vous déplacer, visitez le forum en ligne Tremplin pour l’Assurance, à partir de votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile, et demandez vos entretiens sur les offres d’emploi en alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage) qui vous intéressent, proposées par les sociétés d’assurance.



Si un métier proposé sur le forum vous intéresse et que votre candidature est retenue, vous aurez l’opportunité de participer à nos job-datings pour une offre de poste en alternance. Ce qui nous intéresse avant tout, ce sont vos compétences et vos qualités professionnelles.



Dans la mesure du possible, les conditions de votre travail et de votre formation sont adaptées à votre situation de handicap.



A qui s’adresse le forum en ligne Tremplin pour l’Assurance ?



Si vous êtes demandeur d’emploi bénéficiaire d’une reconnaissance handicap, et intéressé(e) par le secteur de l’assurance, quel que soit votre niveau de qualification, le forum Tremplin pour l’Assurance peut vous offrir de nombreuses opportunités d’emploi en alternance.



A propos des forums en ligne Talents Handicap :



Talents Handicap est aujourd’hui la plateforme de référence pour l’organisation de forums en ligne dédiés au recrutement de candidats en situation de handicap partout en France. 7 forums en ligne sont programmés sur Talents Handicap en 2020, avec pour premier forum de l’année, le forum Tremplin pour l’Assurance du 14 février au 2 mars 2020.



Les forums en ligne Talents Handicap ont pour objectif de faciliter une mise en relation qualifiée et ciblée entre les employeurs et les candidats en situation de handicap.





EN SAVOIR + :

Inscription et visite du forum



© Handicap Infos - source : communiqué de presse

Haut de page