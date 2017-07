Handicap : le gouvernement lance handicap.gouv.fr pour améliorer l’accès à l’information

12 millions de Français sur 65 millions sont touchés par le handicap et attendent des réponses effectives à leurs besoins.

Le Secrétariat d’État auprès du Premier ministre chargé des personnes handicapées a maintenant son site, handicap.gouv.fr. Cette première étape vise à améliorer l’accès à l’information sur le handicap. Pour cela, le site est conçu comme un point d’entrée vers les politiques menées sous la responsabilité collective du Gouvernement.



Le 7 juin, Sophie Cluzel, Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapées, a présenté en conseil des ministres une communication intitulée « Handicap, une priorité du quinquennat ».



Partir des besoins individuels



La politique du handicap doit reposer sur une responsabilité collective du Gouvernement. Elle s’appuiera sur une méthode : partir des besoins individuels et de l’expertise des personnes en situation de handicap, ainsi que de leurs proches, pour bâtir des solutions collectives, et non l’inverse, en décloisonnant et en simplifiant.



Décloisonner et simplifier sont les objectifs qui ont été poursuivis pour concevoir ce site. Ce site part des besoins individuels. Il réunit l’information sur les aides et les prestations par exemple. Quand il ne présente pas directement ces politiques et ces dispositifs, il redirige vers les ministères de l’Education, du Travail, de la Transition écologique et solidaire ou encore des Sports.



S’appuyer sur l’expertise des personnes



Le site rend également compte des travaux du Comité interministériel du Handicap (CIH), côté Gouvernement, et de ceux du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH), côté société civile.



L’expertise de la société civile, les innovations sur le terrain, les actions dans les territoires auront elles toute leur place sur handicap.gouv.fr. L’actualité viendra, ainsi, valoriser les initiatives menées par les personnes en situation de handicap et leurs proches.



Cette actualité portera une ambition, essentielle à la réussite du Secrétariat d’État, changer le regard de la société sur le handicap, pour vaincre les appréhensions et lever les obstacles. 12 millions de Français sur 65 millions sont touchés par le handicap et attendent des réponses effectives à leurs besoins.



Sur handicap.gouv.fr, la Secrétaire d’État, Sophie Cluzel, communiquera régulièrement sur son action auprès du Premier ministre et sur l’avancée des dossiers.



7 rubriques principales composent le menu du site : les droits et les aides, étudier/se former, travailler, se loger, se déplacer, sports & loisirs et une rubrique focus.





