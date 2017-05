Handicap : initiations de danse country les 3 et 4 juin 2017 à Aix les Bains

Ce week-end du samedi 3 et le dimanche 4 juin et un événement incontournable en Savoie.

Au programme des concerts gratuits, des démos de danse country et new line valides et handi de Farwestdream (Cours country valides et handi sur Le Bourget du lac - Sonnaz - Cognin - Chambéry), démos country de clubs amis, démos des sexy boys country (dimanche 15h00) et initiations de danse country avec une piste ouverte aux danseurs toute la journée, à partir de 11h, un stand maquillage enfants et des stands divers et restauration buvette. Mais surtout faites un baptême de trike, la recette de ces baptêmes ira à l'association zicomatic qui œuvre pour aider les personnes handicapées !



Farwestdream

