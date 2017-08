Handicap : un label pour un tourisme plus accessible

Destination pour tous : des vacances pour tous les handicaps.

L’initiative "Destination pour tous" (DPT) vise à valoriser des territoires qui proposent une offre touristique cohérente et globale pour les personnes en situation de handicap. Cette année, Amiens et Balaruc-les-Bains ont rejoint Bordeaux au rang des destinations labellisées.



Le label DPT est attribué pour une durée de cinq ans. Pour l’obtenir, une ville (ou un territoire) doit proposer une offre touristique accessible et adaptée à au moins deux des quatre familles de handicap (auditif, mental, moteur et visuel).



En 2017, Amiens a reçu le label "Destination pour tous" pour son offre touristique accessible aux personnes en situation de handicap moteur et visuel. Et Balaruc-les-Bains a été distinguée pour son offre accessible aux personnes en situation de handicap auditif et mental.



Missionné par le Conseil Départemental, Bouches-du-Rhône Tourisme a engagé depuis 2003 une véritable démarche de qualité pour recenser, sensibiliser, développer et labelliser les structures et équipements touristiques accessibles.



Première ville à avoir reçu la marque DPT en 2014, Bordeaux propose quant à elle une offre entièrement accessible aux familles de handicap mental et moteur.



L’offre touristique d'un territoire marqué "Destination pour tous" intègre :



L’accessibilité des prestations touristiques (hébergements, restauration, activités touristiques…) ;



Les facilités pour la vie quotidienne (commerces de proximité, services médicaux…) ;



L’accessibilité de l’ensemble de la chaîne de déplacement sur le territoire concerné ;



L’accessibilité des outils de communication aux différents types de handicap ;



L’accessibilité financière.



Un plus pour les territoires



Toute ville candidate au label doit également s'engager à élargir son offre touristique aux autres familles de handicap et à proposer de nouvelles prestations accessibles.



Dans un contexte de forte concurrence, le label "Destination pour tous" peut constituer un vecteur de différenciation "positive" entre territoires. En effet, la marque permet à un territoire de se démarquer en proposant une offre touristique innovante, citoyenne, attractive et accessible.



NB : le processus d’attribution du label dure environ douze mois.





