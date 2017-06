Handicap : Luence, la première Agence Web reconnue Entreprise Adaptée

Luence est une agence Web sociale et solidaire qui compte bien prouver que la combinaison des différences est toujours une richesse, pour l'agence comme pour ses clients.

Lorsque l'on parle d'une entreprise qui a de l'ambition et des projets marketing florissants, on ne pense jamais que cette croissance peut être liée à celle du lien social et de l'emploi de travailleurs handicapés.



La solidarité de l'emploi au service de tous



Le 11 février 2005, la « Loi Handicap » était promulguée dans le but d'améliorer l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Malgré ce cadre législatif qui semblait favorable et, malgré des efforts faits par les structures éducatives et le monde de l'emploi, l'accès aux études ou à la vie professionnelle pour les personnes en situation de handicap reste un réel parcours du combattant.



En mars 2016, l'AGEFIPH annonçait plus de 480 000 travailleurs handicapés en recherche d'emploi, soit un taux de chômage supérieur à 21% parmi cette tranche de population. Ces chiffres sont à associer aux 2 385 000 personnes bénéficiant de la reconnaissance administrative d'un handicap dont 55% d'inactifs, et pas nécessairement déclarées comme étant « en recherche active d'emploi ».



Les travailleurs handicapés, malgré un réel potentiel sont nombreux à voir leurs projets d'avenir limités par une scolarité chaotique et inadaptée, ou par des études choisies par défaut.



Par conséquent, aujourd’hui en France 80% des personnes handicapées ont un niveau de diplômes inférieur au bac. Les jeunes handicapés peinent à se former et à trouver un emploi tandis que les entreprises soumises à l'obligation d'employer des travailleurs handicapés à hauteur de 6% de leurs effectifs ne parviennent pas à trouver de postulants assez qualifiés.



Pour participer à l'amélioration de la situation et montrer que le handicap n'est pas un obstacle dans le monde de l'entreprise, l'agence Web sociale et solidaire rappelle ses pratiques et ses propositions.



Pour partager plus que des projets



L’agence web strasbourgeoise Luence emploie depuis 2015 uniquement des travailleurs reconnus handicapés. Avec près de quinze années d’expérience dans les métiers du Web et un parcours au sein de sociétés informatiques nationales, les fondateurs ont souhaité apporter leur expérience dans le secteur du travail protégé et montrer que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice.



Guillaume Pizette, actuel gérant annonce :

« Employer des travailleurs handicapés s'inscrit bien sûr pour nous dans une démarche d'entre-aide, tout en étant un acte militant et annonceur : nous sommes avant tout une entreprise informatique composée de salariés multi- qualifiés. »



Parallèlement à son activité d'Agence Web, la société accompagne les entreprises dans leurs processus de recrutement de collaborateurs handicapés et, dans le sens inverse, guide et forme les travailleurs handicapés pour leur permettre de trouver plus rapidement un emploi. Ce travail de lien social et de mise en relation est profitable à toutes les entreprises qui ont une démarche de type RSE.



Ainsi, les prestations de l'agence permettent aux clients d'acquérir des unités bénéficiaires et viennent en réduction de leur taxe AGEFIPH. La sous-traitance est en effet un moyen de répondre aux obligations d’emploi tout en réalisant des économies : les clients finaux bénéficient d’une réduction fiscale pouvant aller jusqu'à 50% de la taxe AGEFIPH.



Un outil de calcul en ligne permet aux entreprises de simuler leur contribution AGEFIPH/FIPHP actuelle, une manière de voir clairement que les déductions fiscales liées à l'emploi de travailleurs handicapés sont réelles.



Depuis sa création la société s’inscrit dans une démarche solidaire avec une politique RSE forte & identifiée. Pour cela, l’agence a par exemple fait le choix de rejoindre l’association Idée Alsace qui fédère et accompagne les entreprises de la grande région qui s’inscrivent dans une politique de progrès.



La force d'une agence puisée dans la différence



Luence est aujourd’hui la première agence web d’ingénierie reconnue entreprise adaptée de la région Grand-Est. Elle propose déjà Audit, Conception de site, Hébergement, Référencement et Développement d'application à une palette de clients venus de toute la France. Ce qui fait le cœur de son métier ? L'attention portée à chacun des projets de ses clients.



Guillaume Pizette souligne :

« En tant qu’agence digitale, notre priorité est d’être à l’écoute de tous les projets et innovations technologiques souhaités par les clients. Nous apportons une réponse unique et valorisante à toutes les sociétés qui veillent à mener une politique d’achat responsable. »



Grâce à des outils de suivi et de partage, les clients sont accompagnés depuis la conception de leurs solutions digitales jusqu'à l'atteinte de leurs objectifs. Toujours associés aux démarches en cours, les clients sont en mesure de suivre intégralement le planning et l'avancement de leur(s) projet(s).



Chaque site et application sont testés à plusieurs reprises pour assurer la réussite de leur lancement. Un processus de test concentré sur l’expérience utilisateur, la facilité d’utilisation, et l’examen de l’accessibilité sur les navigateurs et sur les matériels (PC, smartphone, tablette), qui porte ses fruits depuis plusieurs années déjà.





luence.fr

