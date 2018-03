Handicap moteur : Gaspard, le capteur de positionnement connecté en route vers la commercialisation

Le capteur de positionnement connecté a été pensé par la start-up nantaise Captiv dans le cadre de la prévention des escarres. Une escarre commence par une rougeur ne s'effaçant pas lorsqu'on appuie sur la peau et évolue en plaie pouvant aller jusqu'à l'os.

Ce tapis connecté est né d’un accident de sport tragique qui a rendu Morgan, co-fondateur, tétraplégique. C’est à son retour chez lui qu’il s’est rendu compte des problèmes (escarre) liés au fauteuil roulant. Gaspard permet alors, à l’aide de ses 24 capteurs, d’informer son utilisateur via son application lorsqu’il est mal positionné. Le but est de prévenir les problèmes dermatologiques qui touche 300 000 personnes en France.



Les tests des premiers tapis connectés



Depuis le début de l’année 2018, 15 testeurs de la région nantaise utilisent Gaspard. Chacun d’entre eux a un niveau de handicap différent. Soit; les conditions idéales pour les derniers tests. Gaspard sera compatible avec plusieurs typologies de paraplégie, tétraplégie et d’hémiplégie. Cette période de tests permet d’effectuer les derniers réglages de sensibilité et d’améliorer encore la réactivité de l'application dédiée. Chacune des fonctionnalités a été rapidement assimilée par les testeurs. Cette dernière étape avant la commercialisation rassure sur l’idée que ce produit changera la façon dont les utilisateurs vivent leur handicap.



Un crowdfunding pour lancer les ventes



Le produit est bientôt prêt à être commercialisé. Afin de continuer à le faire connaître et de lancer plus rapidement la production, la start-up nantaise fait appel au financement participatif. Le 14 mai, ils vont inscrire leur produit sur la plateforme « Kiss Kiss Bank Bank ». Ce sera le moyen d’acheter les premiers tapis Gaspard en pré-ventes, à 275 € au lieu de 400 € lorsqu’ils seront dans les circuits de distribution.



Baptisé Gaspard, il sera un des premiers projets de ce type sur les plateformes de crowdfunding. Un objet « santé connecté » spécialement conçu pour un besoin précis. La start-up est à la recherche de contacts et de relais de communication afin de garantir le succès de cette campagne de financement. chaque personne enthousiasmée par ce projet, peut suivre la start-up sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et faire de ce projet une réussite.



www.mistergaspard.com

© Handicap Infos - source : communiqué de presse