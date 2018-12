COMMUNICATION | article publié le, 05/12/18 0 réaction

Handicap : la nouvelle campagne #SANSLIMITES met trois femmes d’exception à l’honneur

LADAPT, engagée pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées dévoile le deuxième volet de sa campagne de sensibilisation au handicap #SANSLIMITES.

Cette nouvelle campagne, lancée le 3 décembre, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, s’enrichit de trois nouveaux portraits de femmes aux parcours #SANSLIMITES, à découvrir tout au long du mois de décembre sur le site de LADAPT (rubrique SANSLIMITES), ainsi que sur les réseaux sociaux :



Aurélie Brihmat, amputée à l’adolescence suite à un accident de la route, et qui s’est fixée comme défi de réaliser un tour de France à cheval pour sensibiliser le grand public au handicap ;



Hayette Djennane, jeune femme de 25 ans, atteinte de myopathie, qui vit à fond sa passion du parachutisme ;



Lucie Jarrige, ambassadrice de la 22e édition de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées.



Avec sa campagne #SANSLIMITES, l'association démontre que le handicap est un obstacle comme un autre et n’empêche pas de vivre sa vie sans limites. Elle met en lumière des hommes et des femmes ordinaires en situation de handicap, jeunes et moins jeunes, tous animés par la même envie de vivre leur quotidien passionnément. Ces trois nouveaux visages s’ajoutent à la série des six premiers visuels qui avaient été présentés en octobre 2017.





www.ladapt.net



