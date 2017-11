Handicap : nouvelle convention de 2 ans pour Opcalia et l'Agefiph

Aujourd'hui, le taux d'emploi des travailleurs handicapés est de 3,88 % contre 2,22 %, en 2008, grâce à une série d'actions concrètes entreprises depuis près de 10 ans par le secteur aérien.

Partenaires depuis 2007, Opcalia et l'Agefiph signent une nouvelle convention de 2 ans mettant l'accent sur l'accompagnement des branches professionnelles sur les territoires. Et grâce à l'appui d'Opcalia, le transport aérien, exemplaire dans son engagement, va ainsi déployer une série d'actions concrètes. Une convention de partenariat avec l'Agefiph confirmant ce partenariat est signée.



La nouvelle convention vise en priorité la sécurisation des parcours professionnels des Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés (BOETH). Dans ce cadre, pour les personnes concernées, les partenaires vont veiller à anticiper encore plus les situations à risque (faible qualification, déficit de formation, illettrisme), renforcer leur accès à la formation de droit commun et favoriser la pérennisation des contrats en alternance.



Pour répondre aux difficultés de recrutement, la société va également expérimenter l'intégration du handicap à chaque étape de TransCompétences, dispositif de mobilité professionnelle inter-entreprises visant une démarche de partage des compétences sur un bassin d'emploi.



D'autre part, concernant l'accompagnement des branches professionnelles sur les territoires, l'entreprise et l'Agefiph vont mettre en œuvre des plans d'actions de branche. Les besoins vont être étudiés afin de déterminer quels sont les métiers en tension ? Sur quels bassins d'emploi ? Quels sont les risques professionnels ? Quelles sont les formations adéquates ? Etc. Ce sera le cas avec la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande et l'Observatoire des métiers de l'aérien.



Le transport aérien, engagé depuis près de 10 ans, intensifie son action



Parmi les résultats concrets déjà obtenus par le secteur depuis 2008 : une boite à outils partagée dans les entreprises et lors d'ateliers d'échanges de pratiques. Ces actions ont permis d'améliorer constamment le taux d'emploi pour atteindre aujourd'hui 3,88%.



L'engagement du secteur se poursuit avec la signature d'une convention avec l'Agefiph, accompagnée par Opcalia, qui fixe plusieurs objectifs :



Identifier un interlocuteur qui porte la thématique handicap dans les entreprises afin de sensibiliser davantage les employeurs.



Accompagner l'entreprise à mettre en place un plan d'actions. Cela passe par un diagnostic de sa situation et un appui à la mise en œuvre, avec l'appui d'Opcalia dans le cadre de la démarche Stratégie Handicap.



Faciliter l'intégration de personnes handicapées, avec l'appui de l'association HANVOL que le transport aérien vient de rejoindre.



Commentant cette annonce, Marie Russo, Présidente d'Opcalia, déclare : « L'entreprise met en place depuis plus 15 ans des actions en faveur de l'intégration et du maintien dans l'emploi des salariés handicapés. L'accompagnement en faveur du handicap fait partie de l'ADN d'Opcalia. Notre expérience et notre expertise nous pousse à toujours aller plus loin dans nos actions pour améliorer l'accès et le maintien en emploi des personnes handicapées. Notre engagement auprès des branches professionnelles est une réalité dans bien d'autres domaines RH, il était donc évident pour nous de proposer un accompagnement sur le champ du handicap. »



Anne Baltazar, Présidente de l'Agefiph, commente : « Intégrer le handicap dans les politiques de branches constitue un levier important pour l'Agefiph. Cela nous permet de mieux adapter notre réponse aux besoins des secteurs et des territoires. Cette convention offre de belles perspectives en termes d'inclusion de personnes handicapées dans le secteur aérien, quels que soient leur niveau de qualification ou leur profil. La réussite d'une politique handicap est l'affaire de tous ! »



Pour Guy Tardieu, Délégué Général de la FNAM : « Pleinement conscient de notre Responsabilité Sociale d'Entreprise, le secteur aérien renforce son engagement de plus de 10 ans dans l'emploi et l'insertion de personnes handicapées. Aujourd'hui, le taux d'emploi atteint 3,88% contre 2,2% en 2008. Notre secteur ambitionne par ses différentes actions d'arriver à un taux d'emploi de 4,5% à l'issue de la convention en 2019. »





www.agefiph.fr EN SAVOIR + :





Formation et insertion dans l’emploi des personnes handicapées : l’industrie aéronautique et spatiale se mobilise A LIRE AUSSI :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse