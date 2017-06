Handicap, des parcours professionnels pour convaincre

L’intégration réussie d’un travailleur handicapé est intimement liée à l’acceptation du handicap par la cellule professionnelle, par les collègues dans les services.

A l’occasion de la Paris Healthcare Week, la Mutuelle Nationale des Hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (MNH) et l’Association pour le Développement des Ressources humaines dans les établissements sanitaires et sociaux (adRHess), ont lancé le guide « Handicap, des parcours professionnels pour convaincre » en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap et, en particulier, pour l’emploi de ces dernières.



Sur la thématique de l'emploi, l'acceptation du handicap favorise l'intégration d’un travailleur handicapé et les deux entités à l’initiative de cet ouvrage jugent toujours utile de faire passer un message pour l'insertion des professionnels en situation de handicap au sein des établissements de santé.



L’objectif de ce guide qui recueille des témoignages de travailleurs handicapés, est de présenter des exemples concrets de parcours professionnels en matière de recrutement, de reconversion et de maintien dans l’emploi (sans occulter les éventuelles difficultés rencontrées) et par la même, contribuer à faire évoluer les comportements, les mentalités dans la mesure où il existe toujours des freins et des réticences de la part des collègues accueillant des personnes en situation de handicap.



Le guide, tiré à 5 000 exemplaires, est mis à disposition des professionnels de la santé. Il est également téléchargeable gratuitement sur le site MNH HOP.





