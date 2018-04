Handicap : présentez vos inventions pour faciliter le quotidien d'un proche en situation de handicap, top départ le 3 avril !

En 2018, Fab Life lance une « boite à idées » où les moins bricoleurs pourront partager leurs idées, trouver le Fab lab le plus proche de chez eux ou encore échanger avec la communauté pour obtenir les meilleurs conseils brico !

Vous avez fabriqué une solution ou inventé une astuce imparable pour faciliter votre quotidien ou celui d'un proche en situation de handicap ou en perte de mobilité temporaire ? Le concours Fab Life est fait pour vous ! Coup d'envoi le 3 avril de la 21ème édition qui réservera bien des surprises...



Une communauté active



Il y a déjà 3 ans, le concours changeait de nom et lançait sa plateforme digitale. Aujourd'hui, ils sont plus de 15 000 adeptes réunis au sein de la communauté à :



Consulter gratuitement les fiches tutos de 310 inventions ;

A avoir accès aux plans et vidéos ;

A rencontrer d'autres inventeurs passionnés et inspirés.



En 2018, Fab Life lance une « boite à idées » où les moins bricoleurs pourront partager leurs idées, trouver le fab lab le plus proche de chez eux ou encore échanger avec la communauté pour obtenir les meilleurs conseils brico.



Participez en ligne jusqu'au 31 août !



Pour participer au concours, rien de plus simple :



Il suffit de déposer en ligne son dossier de participation (photos et vidéos à l'appui). Avec le même mot d'ordre pour tous : faciliter le quotidien d'une personne en situation de handicap, d'un proche vieillissant et dépendant ou encore d'une personne alitée et/ou en perte de mobilité temporaire. En bref, toute personne à besoins particuliers. Bien sûr, l'inventeur peut lui aussi être le bénéficiaire.



Le pari de l'innovation



Une remise des prix dans le plus grand fab lab de France, des makers lauréats de l'édition 2017 et une présence sur les Maker Faire françaises... Depuis trois ans, le concours s'est aussi ouvert à d'autres publics en misant sur les idées solidaires et économiques des fab labs, ces laboratoires de bidouille où règnent création, partage et entraide.

A voir : la vidéo de la remise des prix 2017



Les dates à retenir en 2018 :



Appel à participation : du 3 avril au 31 août 2018.

Vote du public : du 1er octobre au 15 novembre 2018.

Remise des prix : 1er décembre 2018.





Je dépose mon dossier

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse