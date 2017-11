Handicap : regard croisé sur l’employabilité des personnes en situation de handicap

Le handicap peut être de plusieurs natures. Pourtant dans l’inconscient collectif, il est souvent cantonné à une seule catégorie.

En France, toute entreprise d’au moins 20 salariés est tenue d'employer des collaborateurs en situation de handicap à hauteur de 6 % de son effectif total. Si l’intention est louable, dans les faits cette règle n’est pas respectée par toutes les entreprises.



Indeed, premier moteur de recherche d’emploi au monde, a interrogé un panel composé de recruteurs et de personnes en situation de handicap afin d’obtenir un regard croisé sur l’insertion professionnelle de la population active en situation de handicap.



« Les handicaps » et non « le handicap »



Est considérée comme travailleur en situation de handicap toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Le handicap peut être de plusieurs natures. Pourtant dans l’inconscient collectif, il est souvent cantonné à une seule catégorie.



Interrogés sur cette définition, les recruteurs pensent majoritairement au handicap comme étant une altération des fonctions physiques (76%). Une perception qui est potentiellement justifiée par le fait qu’une grande majorité des personnes en situation de handicap interrogées, actuellement en poste ou en recherche active, se déclare atteinte d’un handicap physique (89%) suivi de très loin par le handicap psychique (12%), mental (10%) et sensoriel (8%).



Contrairement au handicap physique, les handicaps psychiques, mentaux ou sensoriels ne sont pas nécessairement visibles au premier abord. Les travailleurs concernés ne demandent donc pas systématiquement la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé pour de multiples raisons : méconnaissance de ce qui est proposé, peur du regard des autres, crainte des conséquences sur leur vie personnelle au-delà des murs de l’entreprise (difficulté pour obtenir un crédit par exemple)... Un vrai travail d’évangélisation reste encore à faire auprès de l’ensemble de la société sur ces questions.



16% des employeurs n’ont jamais essayé de recruter des travailleurs en situation de handicap



Aujourd’hui, 62% des entreprises interrogées se disent en complète ou partielle conformité avec l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Des initiatives sont bel et bien mises en place : près de la moitié des entreprises (47%) déclarent avoir mis en place une politique en faveur de la diversité en entreprise. Dans 82% des cas, cette politique comprend un volet dédié au handicap.



Le chemin pour que l’ensemble des entreprises françaises respecte cette obligation d’emploi de travailleurs handicapés reste long. Les raisons évoquées par les entreprises diffèrent :



27% estiment que l’activité de l’entreprise n’est pas adaptée à l’embauche de salariés en situation de handicap ;



16% avouent n’avoir tout simplement pas cherché à en embaucher ;



6% ont effectivement cherché mais n’ont pas trouvé de candidats en situation de handicap disposant des qualifications requises pour le poste.



40% des recruteurs interrogés ont fait appel à des organismes ou associations tels que l’Agefiph pour recruter



Si 40% des recruteurs remplissant leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés expliquent avoir fait appel à des organismes ou associations dédiés tel que l’Agefiph pour recruter, il est intéressant de noter qu’à l’inverse, la grande majorité des personnes en situation de handicap interrogées actuellement en poste (45%) déclarent avoir trouvé un emploi via une procédure de recrutement classique. Ils sont seulement 13% à avoir été aidés par un organisme spécialisé dans le cadre de leur insertion professionnelle.



Des aménagements concrets sont nécessaires



Afin d’accéder ou de rester dans le monde du travail, 61% des personnes en situation de handicap interrogées auraient besoin soit d’un aménagement de leur temps de travail (45%) soit d’un aménagement de leur espace de travail (26%).



Méthodologie :



Une première enquête a été réalisée en ligne sur 252 décideurs ou responsables en Ressources Humaines âgés de 18 ans et plus, du 17 au 22 octobre 2017. Une seconde enquête a été réalisée en ligne sur 250 chercheurs d'emploi / salariés en situation de handicap âgés de 18 ans et plus, du 26 au 30 octobre 2017. Les deux enquêtes ont été réalisées sur le panel propriétaire YouGov France pour Indeed.





www.indeed.fr EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse