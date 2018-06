Handicap - Russie 2018 : le rendez-vous de tous !

Pour tous les fans de foot aveugles et malvoyants, HandiCaPZéro propose un guide complet pour tout savoir du Tournoi. Ce guide est gratuit et proposé en braille, en audio (CD et téléchargement) et caractères agrandis.

Plus de 3 milliards de téléspectateurs attendus pour cette Coupe du Monde de football… Parmi eux plus de 10% de fans aveugles et malvoyants pour qui les données de cet événement sportif n'ont pas forcement été pensées pour leur être accessibles. Composition des groupes, sélection des équipes, calendrier des rencontres, diffuseurs… Où trouver les infos adaptées ?



L'association, pour qui l'inclusion de ce public passe par l'accessibilité à l'information, vient de finaliser un contenu très complet : sélection des équipes par groupe, calendrier détaillé des rencontres, diffuseurs, villes et stades d'accueil, forces en présence…



Pour satisfaire tous les supporters, chacun son format : braille, audio (sur CD et en téléchargement) et caractères agrandis. Avec la participation de Samsung, le guide est gratuit. Une version digitale est également disponible sur le site de l'association, complétée par un fil d'actualité et les résultats des rencontres.



Pour recevoir le guide Russie 2018 commandez l'édition souhaitée (braille, audio, caractères agrandis), sur le site de l'association (rubrique sport / Russie-2018) ou appelez le 0800.39.39.51 (appel et service gratuits).





handicapzero.org

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse