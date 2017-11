Handicap - Service Civique : les Trophées APAJH

Le Service Civique accessible à tous et notamment aux jeunes en situation de handicap, c’est possible !

L’association Unis-Cité est fière d’avoir reçu hier soir, aux Trophées APAJH, le premier Prix de l’Accessibilité Universelle, de les mains de Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, et Jean-Louis Garcia, Président de la fédération APAJH.



Unis-Cité, association qui a inspiré le lancement du Service Civique en France, se bat depuis 20 ans pour que cette année de césure solidaire et de mixité sociale, devienne une étape naturelle dans le parcours éducatif de tous les jeunes.



Ce prix vient récompenser quatre ans de travail de toutes les équipes Unis-Cité en France pour rendre ses programmes de Service Civique encore plus accessibles aux jeunes porteurs de handicaps. Roxane, en service civique en 2016/2017, était d'ailleurs là pour en témoigner : « j’ai regagné confiance en moi. Je n’aurais jamais cru être capable de faire un service civique. La bienveillance et l’humanisme des équipes d’Unis-Cité m’ont montré que j’étais une personne « comme les autres ». Je recommande à tous les jeunes, et notamment à tous les jeunes en situation de handicap comme moi, de faire un Service Civique. ».



L'association le prouve avec près de 6% des jeunes volontaires engagés qui sont en situation de handicap. Par son expérience, Unis-Cité est convaincue que l’engagement de jeunes en situation de handicap a des répercussions très positives pour eux car il les place dans une situation d’acteur et d’aidant au service de la collectivité, plutôt que dans celle d’« aidé ». Les répercussions sont aussi positives pour tous les autres jeunes volontaires qui partagent leur quotidien : leur expérience de service civique s’enrichit de ce partage d’expériences et contribue à changer leur regard sur le handicap.



« Nous appelons à la mobilisation de tous (associations, collectivités, établissements publics et Etat bien-sûr) pour que le Service Civique se développe massivement dans les années à venir, et devienne réellement accessible à tous. Il s’agit de l’avenir de nos jeunes, et de l’avenir de notre cohésion nationale ! » Marie Trellu-Kane, Présidente fondatrice d’Unis-Cité.





