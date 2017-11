Handicap et soins au cabinet dentaire Comment adapter la pratique ?

Handicap moteur, troubles de la communication et de la déficience sensorielle… Entre 10 à 12 millions de personnes concernées par le handicap (tous types confondus) passent la porte d’un cabinet dentaire chaque année en France.



L’environnement de cet espace peut être source de contraintes et de perturbations pour ces patients. Souci d’accessibilité, difficulté de comprendre ou de se faire comprendre, gènes sensorielles… Des particularités qui génèrent des comportements parfois atypiques et des attentes difficiles à appréhender pour les chirurgiens-dentistes.



Pour mieux gérer cette prise en charge singulière, le Dr Daniel Anastasio (chirurgien-dentiste à Thionville) a créé le parcours « Handicap’Able » pour le Congrès de l’ADF. Grâce à cette simulation, le soignant se transforme alors en patient et se sensibilise aux comportements à adopter face à ces patients.



Vendredi 1er décembre 2017 à 9h

Palais des Congrès de Paris

Porte Maillot

Salle 315 – 3e niveau Côté Neuilly – secteur bleu

Métro : Ligne 1 Porte Maillot / RER C Neuilly – Porte Maillot /

Station Vélib’ : Porte Maillot





© Handicap Infos - source : communiqué de presse