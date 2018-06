Handicap Travail Solidarité : finale du challenge SoliTudiant le 28 juin à Nantes

La finale de la 3ème édition du challenge SoliTudiant organisé par l’association nantaise Handicap Travail Solidarité se tiendra le jeudi 28 juin prochain, à l’Icam site de Nantes ! Les 3 établissements lauréats recevront jusqu’à 30 000 euros pour mettre en œuvre le projet réfléchi avec les étudiants.

Le challenge SoliTudiant est un concours étudiant national qui s’inscrit pleinement dans l’économie sociale et solidaire (ESS). Il permet de sensibiliser les étudiants, futurs décideurs aux enjeux du handicap en entreprise et de créer une immersion au sein du secteur adapté et protégé, souvent méconnu.



Grâce au challenge, les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) ou les entreprises adaptées (EA) réalisent de nombreuses études avec des élèves de l’enseignement supérieur.



En participant au challenge, les étudiants mettent à profit leur compétences au service d’un projet enrichissant ; ensemble ils aident au développement de l’emploi et de l’inclusion des personnes en situation de handicap.



Cette année 46 études ont été déposées. Après une longue année de travaux et une première étape de sélection en région, ils ne seront plus que 6 groupes à défendre leur projet à l’oral devant un jury de professionnels lors de la finale du 28 juin prochain.



Des étudiants de l’ENC Nantes, l’ISTIA Angers, l’Icam Bretagne, l’Icam site de Nantes, l’Université catholique de l’Ouest ou encore du lycée Bréquigny de Rennes viendront accompagnés de leur référent ESAT pour convaincre le jury...



Les études sont variées et innovantes, elles s’intéressent :



aux problématiques de conditionnement produit pour améliorer le bien-être des travailleurs handicapés,

à l’économie circulaire,

à la création de nouvelles filières d’activités au sein des EA/ESAT.



Les 3 établissements lauréats recevront jusqu’à 30 000 euros pour mettre en œuvre le projet réfléchi avec les étudiants.



Infos pratiques :



Rendez-vous le jeudi 28 juin 2018 dans les locaux de l’école d’ingénieurs Icam site de Nantes (35, avenue du Champ de Manœuvre, à Carquefou) pour assister à la finale du challenge. L’association Handicap Travail Solidarité vous donne rendez-vous dès 17 heures pour la cérémonie de remise de prix qui sera suivie d’un cocktail dînatoire.



Le jour J vous pourrez également vous régaler de crêpes et smoothies d’un ESAT qui, grâce au challenge Solitudiant qu’il a remporté en 2017, a pu concrétiser son projet de foodtruck. Un joli clin d’œil à la vocation première du challenge et un beau moment de partage en perspective, entre le monde étudiant et les travailleurs en situation de handicap.





