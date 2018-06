Handifashion : une mode pour tous qui fait du bien

« Une mode pour tous ». Handifashion c'est le nom de ce défilé un peut particulier... Sa différence ? Intégrer le handicap dans le mannequinât.

Pour sa 6ème édition, HandiFashion, le défilé qui revendique la Mode pour Tous, lance son casting, le 30 juin prochain à Hyères-les-Palmiers. Une vingtaine de mannequins, femmes, hommes, valides, en situation de handicap, de moins de 35 ans, seront retenus. Cette année, Handifashion, guest glamour du Salon Amours et Handicaps, est soutenu et co-organisé par l'Adapei var-méditerranée et APF France handicap.



Après Aubagne, Aix-en-Provence, Paris (2 opus Haute Couture), Mougins et Saint-Rémy de Provence, c'est à Hyères que HandiFashion mettra en lumière les créateurs du Sud et d'ailleurs, le vendredi 19 octobre, à l'Auditorium du Casino Partouche.



Le jury du casting sera composé des membres fondateurs d’Handifashion, de personnalités emblématiques du monde de la mode et de celui du handicap. Entre 20 et 25 mannequins seront sélectionnés : pro et amateurs, hommes et femmes, valides et en situation de handicap, (moteur et mental).



Handifashion a été fondé en avril 2012 par Corine Tonarelli



« Je ne veux pas que la mode soit enfermée dans des codes, dans des dictâtes... Je veux qu'elle soit ouverte et donne l'accès à des personnes qui soient différemment séduisantes... Contrairement à d'autres défilés, on veut une beauté qui sourit. »

Corine Tonarelli - Fondatrice



Infos pratiques :



Casting HandiFashion Edition 2018

Espace de La Vilette-Espace 3000, Rond Point du 18 juin 1940, Hyères-les-Palmiers

Vendredi 30 juin / Accueil des candidats de 10h à 18h

Inscription: Corine : 06 37 85 63 54 - Astrid : 06 25 40 85 14

Mail: handifashion2018@gmail.com



La mode n’a pas de handicap !







