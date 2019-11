HANDICAP | article publié le, 21/11/19 0 réaction

HandiHA 1er salon en ligne des achats solidaires du 18 novembre au 6 décembre 2019

Du 18 novembre au 6 décembre 2019, a lieu le 1er salon en ligne HandiHA.com, salon national des achats solidaires.



Ce salon s’adresse aux donneurs d’ordres publics ou privés et aux fournisseurs des secteurs protégés et adaptés. Il peut être visité facilement et sur tous vos sites, par vos services achats et vos prescripteurs internes, pour :



> Mieux connaitre les achats solidaires,

> Partager vos expériences et vos bonnes pratiques,

> Echanger avec des prestataires pertinents des secteurs protégé et adapté : entreprises adaptées (EA), établissements de service d’aide par le travail (ESAT) et travailleurs indépendants handicapés (TIH).



Pendant ces 3 semaines, sans vous déplacer et selon vos disponibilités, visitez ce salon innovant à partir de votre ordinateur, tablette ou smartphone.



Pourquoi visiter le salon en ligne HandiHA.com ?



Ce salon est le 1er salon digital dématérialisé qui, avec un fort accompagnement, vous facilite à distance et sans perte de temps :



> Un 1er contact ciblé et qualifié avec un réseau de plus de 3000 prestataires des secteurs protégé et adapté, pour faciliter votre sourcing de prestataires qui correspondent à vos besoins et vos attentes ;



> Un accès à de nombreuses animations (ateliers, conférences, pitchs, speed meetings, WebTV…) pour une meilleur connaissance du secteur et pour promouvoir ses nombreuses possibilités (panorama, bénéfices, fonctionnement, réglementation, bonnes pratiques, erreurs à éviter…)



Les + du salon



- Les bénéfices du digital : accès à distance à tous les services du salon



- L’accompagnement des participants, facilitant des mises en relation et des échanges pertinents



- L’occasion de faire participer facilement vos prescripteurs internes et les sensibiliser sur l'intérêt et l'étendue des services proposés par le secteur protégé et adapté



- L’occasion de faire connaitre vos besoins et vos attentes et contribuer au développement des secteurs protégé et adapté



- Une bourse à la cotraitance, pour favoriser la coopération entre les prestataires ordinaires et les prestataires des secteurs protégé et adapté



- L’animation de pitchs par secteur, pour une information synthétique, rapide et groupée, des solutions proposées par les prestataires



- L’animation de conférences et d’ateliers d’échanges pour informer, former, échanger et partager les retours d’expérience



- L’occasion de participer à une action RSE en faveur de l’emploi, du handicap et de l’égalité des chances



NB : inscription obligatoire.





www.handiha.com



