HandiHA.com : 1er salon en ligne des achats solidaires du 18 novembre au 6 décembre 2019

L'objectif du salon, favoriser le travail des personnes en situation de handicap.

Le salon en ligne HandiHA.com est co-organisé par HANDECO, expert des achats solidaires sur le plan national et la société NEWNET3D, spécialiste en organisation de salons professionnels en ligne, deux acteurs de référence depuis de nombreuses années.



1er salon digital dématérialisé qui, avec un accompagnement personnalisé, facilite à distance durant 3 semaines, un 1er contact ciblé et qualifié entre les donneurs d’ordres publics et privés, les prestataires des secteurs protégé/adapté et les Travailleurs Indépendants Handicapés (TIH).



Son objectif, favoriser le travail des personnes en situation de handicap, en facilitant :



1/ le développement des achats solidaires auprès des secteurs protégé/adapté et des TIH : les Entreprises Adaptées (EA), les Etablissements et Service d’Aide par le Travail (ESAT), et les Travailleurs Indépendants Handicapés (TIH).



2/ la coopération au sein de l’écosystème de l’ensemble des acteurs : donneurs d’ordres, prestataires des secteurs protégé/adapté, TIH et prestataires ordinaires ouverts à la cotraitance.



Le rendez-vous : entre le 18 novembre et le 6 décembre, sans se déplacer et en toute flexibilité d’agenda, les exposants et les visiteurs peuvent accéder au salon en ligne pendant ces 3 semaines, à l’aide d’un ordinateur, une tablette ou un Smartphone, à l’adresse : www.handiHA.com



Pendant cette période, exposants et visiteurs peuvent :

> Visiter les stands virtuels 3D des exposants

> Planifier leurs rendez-vous avec les acteurs présentant un intérêt réciproque

> Participer en ligne aux animations du salon (conférences, pitchs, ateliers d’échanges, WebTV…)



Les + du salon :



L’accompagnement offert aux participants, facilitant des échanges pertinents entre acteurs



La communication nationale sur l’engagement des acteurs partenaires en faveur du handicap



L’animation de pitchs par secteur, pour une information synthétique, rapide et groupée, des solutions proposées par les prestataires



L’animation de conférences et d’ateliers d’échanges pour informer, former, partager les retours d’expérience et les bonnes pratiques



Une bourse de la cotraitance, pour favoriser la coopération avec les prestataires ordinaires



Les bénéfices du digital : accès à distance à tous les services du salon, système de « Matching » mesurant l’adéquation entre acteurs et favorisant des mises en relation ciblées…



Un guide pratique offert sur le handicap et les achats solidaires



Le salon en ligne HandiHA.com est accessible aux normes handicap W3C.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

