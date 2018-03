HandiHack : le premier hackathon sur le thème handicap et travail, organisé en Normandie

Les 16 et 17 mars 2018 se déroulera à Rouen le premier Hackathon normand sur le thème du handicap au travail.

L'objectif est d'améliorer la sensibilisation des salariés au handicap. Evénement public et inédit en Normandie, le HandiHack offrira une nouvelle visibilité au handicap, grâce à un format innovant dans ce domaine.



Agréée Entreprise Adaptée, l'agence de communication BBird à l'origine de ce hackathon, est spécialisée en identité de marque et stratégie digitale. L'agence est également dotée d'une mission sociale innovante : favoriser l'inclusion et le recrutement de personnes souffrant d'un handicap. Elle propose donc les mêmes services qu'une agence de communication traditionnelle, avec une compétence particulière dans les campagnes de communication interne nécessaires aux entreprises dans leurs démarches de sensibilisation au handicap.



Organisé en collaboration avec les agences Pym, Arcange et Granit Communication, le HandiHack permettra de créer de nouveaux outils de sensibilisation pour mieux intégrer le handicap dans l'entreprise.



Qu'est-ce qu'un hackathon ?



Un hackathon est un événement réunissant des personnes aux compétences diverses, sur une période définie, pour développer un concept numérique autour d'une thématique donnée.



Pourquoi ce thème lié au handicap ?



Actuellement, 12 millions de personnes sont handicapées en France, mais seulement 2,5 millions d'entre elles bénéficient d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. De plus, 80% des handicaps ne sont pas visible ce qui rend la compréhension des employeurs et salariés parfois compliquée. La thématique de ce hackathon a donc été développée autour de ce constat : Monde du travail & Handicap : utiliser les nouvelles technologies pour améliorer la sensibilisation des salariés.



Qui participe ?



Cet évènement numérique est ouvert à tous les amoureux du travail collectif souhaitant mettre leurs compétences au service d'un évènement participatif : étudiants, salariés, demandeurs d'emploi... Quel que soit le profil (développeur, communiquant, RH...), tous sont conviés à participer au HandiHack. 12 équipes de 5 personnes se sont inscrites en moins de 10 jours, témoignant de l'intérêt pour le sujet.



Les gagnants de cette compétition se verront remettre un prix d'une valeur de 5 000 €. Un prix spécial du jury offrira au projet gagnant la possibilité d'intégrer pendant 2 mois le village by CA, à Rouen.



Le HandiHack est par ailleurs soutenu par la Métropole Rouen-Normandie, l'Agefiph, Pôle Emploi et la Normandie French Tech.





Handihack

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse