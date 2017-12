HANDIP-HOP. Quand le Hip Hop se met au service du handicap

Handip-Hop est un événement festif et solidaire autour du handicap et de la culture hip hop initié par Donagan, quand il avait 12 ans (en 2012). Il est organisé par l’Association Insertion Handicap. L’objectif est double : montrer que les personnes en situation de handicap peuvent faire autant de choses que les personnes valides et récolter de l’argent pour payer la scolarité de jeunes en situation de handicap au Sénégal.



L'événement



Cet événement mêle la culture hip-hop au handicap avec comme fil rouge les valeurs humaines comme le respect d’autrui, le dépassement de soi. Il permet au grand public de s’initier à la fois à la culture hip-hop et d’être sensibilisé au handicap. Il s’articule autour de trois temps forts : un débat de 11h à 12h30 sur la place des personnes en situation de handicap dans les professions artistiques et sportives, des ateliers de sensibilisation au handicap et d’initiation à la culture hip-hop de 14h à 17h, et un spectacle avec des artistes valides et d’autres en situation de handicap autour du chant, de la danse, du rap et du slam de 18h à 20h. Handip-Hop souhaite valoriser ces derniers en leur donnant un temps d’expression et de la visibilité.



L’aspect convivial et ludique de l’événement est privilégié car Handip-hop veut rassembler les personnes sous le signe de la solidarité, de l’échange et du partage. Cette journée est l’occasion de découvrir le basket fauteuil, de danser avec un bandeau sur les yeux, de danser Hip Hop, de scratcher comme un DJ, de vous initier au graf, d'apprendre de faire du beatbox mais aussi de marcher avec une canne à l'aveugle, de tester votre odorat, d'apprendre en vous amusant...



Donagan, un adolescent investi soutenu par l’Association Insertion Handicap



Suite à une injustice vécue par l’un de ses amis handicapé, Donagan, 12 ans à l’époque, décide de venir en aide à toutes ces personnes en récoltant des fonds. Participant au programme « Jevolution » d’Ashoka (1er réseau d’entrepreneurs sociaux), il part de sa passion pour le hip-hop pour créer Handip-Hop dont la première édition a eu lieu en 2014.



L’association Insertion Handicap a été créée en 2009 par Ndiémé Lame, handicapée moteur depuis son enfance. Son objectif est d’aider les personnes en situation d’handicap au Sénégal et en France à devenir acteurs de leur vie citoyenne en améliorant leurs conditions de vie.



David Séjor, le parrain



Danseur connu de la communauté Hip-Hop, David Séjor, devient handicapé moteur en 2009 suite à un accident de la route. Danseur et chorégraphe hip-hop, il est aussi professeur de danse pour les personnes handicapées en fauteuil et les personnes valides.



Informations pratiques



Samedi 9 décembre 2017 de 11h à 20h

Lieu : Gymnase Le Stadium - 66, avenue d’Ivry - 75013 Paris

Participation aux frais : entrée 5 euros / entrée + menu 10 euros

Accès : M Métro 7 : Porte d'Ivry / Métro 14 : Nationale / B Bus 62/64 : Choisy -Tolbiac





© Handicap Infos - source : communiqué de presse