Handisport Open Paris 2019 le jeudi 29 et vendredi 30 août 2019 au Stade Charlety

RDV au Stade Charléty 99 Boulevard Kellermann Paris 13ème. L’entrée à l’événement est gratuite, sur simple réservation préalable.

Pour la cinquième année consécutive, la Fédération Française Handisport vous donne rendez-vous au plus grand rassemblement d’athlétisme handisport de France, le Handisport Open Paris. Le HOP2019 aura lieu les Jeudi 29 et Vendredi 30 Août 2019 dans l’enceinte mythique de l’athlétisme à Paris : le stade Charléty.



9ème étape du circuit World Para Athletics Grand Prix de Paris, le circuit mondial imaginé par le Comité Paralympique International. Le HOP 2019 sera donc un passage obligé en vue des prochains Championnats du Monde 2019 à Dubaï, et un avant-goût des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le HOP 2019 marquera également le compte à rebours des 1 an avant les Jeux Paralympiques de Tokyo.



Les membres de l’équipe de France handisport et les meilleurs athlètes étrangers, dont plusieurs médaillé(e)s des derniers Jeux Paralympiques de Rio en 2016 et des Championnats d’Europe de Berlin de 2018, seront en piste. Au total, pas moins de 510 athlètes représentant plus de 45 nations sont attendus !



En parallèle de la compétition, le « Village International » sera à nouveau proposé au public. Avec des animations encore plus nombreuses, il permettra de sensibiliser le jeune public au handicap et aux valeurs du mouvement handisport grâce à des stands dédiés à la citoyenneté, à l’athlétisme et aux pratiques handisport. Autour de la Place des Héros, où seront organisées les remises de médailles, il sera possible d’échanger avec les championnes et les champions, au plus près.



Les animations spécifiques :



Au cœur du Village, la « Place des Héros » vous permettra d’applaudir les athlètes récompensés, de les rencontrer et d’obtenir des dédicaces ! Des ateliers de sensibilisation aux handicaps sensoriels seront proposés : langue des signes, handicap visuel, chiens guides d’aveugle, braille...



La course du public permettra à certains participants réalisant les meilleures performances sur les stands « Rouler » et « Courir » selon certains critères, de s’affronter sur la même piste que les champions, devant tout le public du Stade Charléty, souvenir inoubliable garanti !



HOP 2019 en live ! Bloghandicap.com la WebTV partenaire de la Fédération Française Handisport assurera la mise en images de l’événement, avec une diffusion sur l’écran géant du stade et en simultané en streaming sur internet.



Ça bouge en tribune ! Des animations seront proposées aux supporters, avec notamment un applaudimètre situé dans les tribunes qui permettra de mesurer leur forme durant les épreuves ! Avant de venir, les supporters sont aussi invités à faire preuve de créativité pour faire « vibrer les tribunes », par des couleurs, du bruit, des chants, des messages « grand format » d’encouragement aux athlètes et beaucoup d’originalité.



Inscription gratuite : jeudi 29 et vendredi 30 Août

Retrouvez dans ce dossier toutes les informations pour assister à l’événement et les renseignements pratiques pour réserver et venir vibrer, au plus près des athlètes !



Infos pratiques :



Adresse :

Stade Charléty 99 Boulevard Kellermann Paris 13ème



Horaires d’ouverture :

Jeudi 29 aout 2019 de 9h à 20h Vendredi 30 aout 2019 de 9h à 20h



Transports :

RER B – Cité Universitaire

Métro : Porte d’Italie

Tram T3a : Station Stade Charléty

Périphérique : sortie porte de Gentilly





EN SAVOIR + :

www.handisport-open-paris.org

