Hanvol poursuit sa campagne de recrutement auprès des jeunes* jusqu’au 31 mars 2018

Formation et insertion dans l’emploi des personnes handicapées. L’industrie aéronautique et spatiale se mobilise.

L’association Hanvol est en recherche de jeunes candidats en situation de handicap, motivés par les métiers industriels et intéressés par une formation en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) préparant à des métiers de l’industrie aéronautique et spatiale: opérateurs, techniciens et ingénieurs, notamment : Opérateur d’usinage, opérateur sur machine à commande numérique, Technicien en électronique, Dessinateur-projeteur, Ajusteur-Monteur, Câbleur, Chaudronnier, Mécanicien système cellule, Mécanicien système avionique, technicien méthodes, Qualiticien, Logisticien, Ingénieur...



*Le recrutement des adultes en reconversion professionnelle s’achèvera le 31 janvier prochain car ces personnes suivent un cycle de remise à niveau et de préparation de leur projet professionnel au printemps 2018.



Information et candidature sur le nouveau site internet

Sélection des candidats jusqu’au 30 juin 2018

Présentation des candidats retenus aux entreprises partenaires entre mai et juillet 2018 Prochaine rentrée en formation en septembre 2018.



Les 2, 3 et 4 février 2018 : Hanvol accueillera le public au Salon des formations aéronautiques qui se tiendra au Musée de l’air et de l’Espace au Bourget (93).



Le 6 mars 2018 : Hanvol accueillera le public au Salon « Paris pour l’emploi des jeunes » qui se tiendra à la grande halle de la Villette de 10h à 18h – Paris (19ème).



Le mot de Jean-Pierre Ramelet, Délégué de l’association Hanvol



« Chaque année, les métiers de l’aéronautique attirent toujours autant de passionnés quel que soit leurs parcours ou leurs difficultés.

La sélection pour entrer dans le cursus HANVOL n’est pas un long fleuve tranquille et ceux qui aboutissent ont démontré une volonté et un savoir être à la hauteur de l’attente des entreprises.

Beaucoup de métiers sont proposés, en particulier ceux associés à la production des pièces et équipements aéronautiques. Des tourneurs fraiseurs (très demandés) en passant par les ajusteurs monteurs, les préparateurs, les logisticiens, les techniciens, les concepteurs, les ingénieurs.

Chacun peut trouver sa voie de reconversion en rapport avec ses contraintes. Beaucoup ont relevé le challenge de la formation pour intégrer ces métiers, alors que rien n’est jamais acquis à la suite des contrats en alternance. 100% de ceux qui ont réussi ont tenté leur chance !

Hanvol peut donner une ouverture unique sur le monde aéronautique, et aider à réunir les conditions favorables à l’élaboration du projet des candidats pour intégrer les formations à nos métiers; passeport indispensable pour exercer dans le domaine aéronautique. »





© Handicap Infos - source : communiqué de presse