Hanvol poursuit sa campagne de recrutement pour les jeunes en orientation professionnelle

Il n’y a pas de limite d’âge pour la formation en alternance des personnes handicapées, à condition de bénéficier d’une reconnaissance de Handicap au sens de la loi de 2005.

Pour préparer la rentrée de septembre 2020, l’association Hanvol est en recherche de candidat- e-s en situation de handicap, jeunes ou adultes en reconversion professionnelle, motivé-e-s par les métiers industriels et intéressé-e-s par une formation en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) préparant à des métiers de l’industrie aéronautique et spatiale.



Parmi les métiers d’opérateurs, de techniciens et d’ingénieurs : Ajusteur-Monteur/Ajusteuse- Monteuse, Chaudronnier/Chaudronnière, Soudeur/Soudeuse, Opérat-eur-trice sur machines à commandes numérique, Technicien-ne d’usinage, Mécanicien-ne systèmes, Préparat-eur-trice Méthodes, Ordonnanc-eur-euse, Technicien-ne Support logistique, Dessinateur-trice projeteur, Assistant-e ingénieur-e, Technicien-ne d’essais, Ingénieur-e développement logiciel en électronique embarquée, Ingénieur-e système, structure, mécanique, etc.



Romain, 21 ans, sourd, témoigne :

Romain Roguet, 21 ans, apprenti en licence professionnelle chez Safran à Gennevilliers (92)

Romain est sourd. Jusqu’en 6 eme, il fait sa scolarité dans des classes spécialisées en langue des signes. C’est au collège qu’il intègre l’enseignement classique; il apprend le français et il apprend aussi à communiquer avec les autres élèves, bénéficiant de l’aide d’interprètes en langue des signes quand les matières enseignées le nécessitent. Romain s’adapte bien à ce nouvel environnement.



Elève au lycée Jean-Jaurès à Argenteuil (95), il choisit de passer le baccalauréat STI2D, puis le BTS Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle, par l’apprentissage. Il se tourne vers Pôle Emploi pour trouver l’entreprise partenaire.



Pôle Emploi le dirige alors vers l’association Hanvol qui lui ouvre les portes de Safran Aircraft Engines à Gennevilliers (à côté d’Argenteuil), dans l’Unité des forges de précision du motoriste aéronautique et spatial.



Tutoré par Maxime L., ingénieur Méthodes Forges de précision, Romain est apprenti aux Bureau des Méthodes pour la conception et la réalisation d’outillage. Il travaille avec le logiciel de CAO (Conception Assistée par Ordinateur).



Les débuts sont un peu difficiles, il doit trouver ses marques dans le monde professionnel et ses collègues ne savent pas communiquer avec une personne sourde. La communication se construit progressivement, Romain lit sur les lèvres, s’exprime oralement, les collègues apprennent des notions en langue des signes.



L’entreprise se dote de Tadeo ,une solution qui permet à un salarié malentendant ou sourd de participer aux réunions de travail ou de téléphoner. Il prend rendez-vous avec un interprète de ce logiciel qui traduit tous les échanges en visio-conférence.



Romain transmet ce message : « tout est possible à condition qu’il y ait de l’accessibilité; les entendants ne sont pas meilleurs que nous ! ».



Avec le concours de l’association Hanvol, du chargé de la Mission handicap sur le site de Safran Gennevilliers, de son tuteur et de Tadeo ,Romain s’est bien intégré. Il prépare actuellement une Licence professionnelles MIC (Management Informatique et Commercial) et envisage de poursuivre des études d’ingénieur, par l’apprentissage et sur le site de Safran Aircraft Engines à Gennevilliers.



Information sur www.hanvol-insertion.aero et candidature à adresser à : recrute.hanvol2020@genie-rh.com





www.hanvol-insertion.aero



