Happy birthday Solidays !

Pour ses 20 ans, Solidays voit les choses en grand. Côté coulisses bien sûr avec de nombreuses surprises mais aussi côté scènes. Entre sensations du moment, perles rares et têtes d’affiche, les 14 premiers noms tiennent toutes leurs promesses. La solidarité en musique a décidément encore de beaux jours devant elle.



Le bal des annonces est lancé et avec lui, l’excitation de chaque révélation. On dit d’eux qu’ils domptent les machines comme les corps : le pape de l’EDM David Guetta (en exclusivité) et les Shaka Ponk viendront secouer les foules à coups de beats ou de riffs, tour à tour rageurs ou lumineux, quand Nekfeu et Eddy de Pretto (véritable révélation de l’année), les soulèveront du sol à l’aide de leurs poésies urbaines.



À leurs côtés, place au groove sous toutes ses formes avec les plus caribéens des DJ parisiens Polo & Pan, les « good vibes » afropunk de Tshegue, la pépite électro venue d’ailleurs Mura Masa, la voix chaude et suave du rappeur crooner Roméo Elvis, les sorciers du sample Chinese Man, la trap pop volcanique de Bagarre et les rois de la reprise électro cuivrée Meute, dont le nombre de fans ne cesse de grandir à chaque apparition sur scène.



Pour compléter cette invitation à la danse, IAM viendra fêter les 20 ans de « l’école du micro d’argent » sur les pelouses de Longchamp. Sans oublier Jain et Camille qui partiront à la conquête des cœurs et des âmes avec leur pop folk aussi addictive que lumineuse.



Jeudi 1er février à 13h, c’est à vous de jouer ... 25 000 Pass 3 jours seront mis en vente à partir de 39€ (hors frais de location). Une fois les Pass épuisés à ce tarif, ils passeront successivement à 49€, 59€ … jusqu’à 99€ pour les retardataires. Même à ce prix, Solidays demeure l’un des festivals les plus abordables de l’été. Les Pass 2 jours, billets Jour, Nuit et Camping seront disponibles dès le 2 février.





