Humaid. La plateforme de financement participatif dédiée au handicap fait son retour !

Humaid est la première plateforme de dons dédiée aux personnes en situation de handicap.

Lorsque nous avions appris la disparition de la plateforme pour des raisons économiques, nous avions trouvé cela particulièrement injuste pour les personnes en situation de handicap. Etant partenaires et donateurs nous avons décider de la reprendre.



Cette plateforme étant la seule en France, il nous fallait alors trouver une solution pour qu'elle puisse continuer d'exister. Notre équipe s'est mobilisée et nous avons décidé à l'unisson de reprendre la plateforme après plusieurs mois de travail et de réflexion. Étant engagé au service de l'emploi et de la formation des personnes en situation de handicap depuis 18 ans, le lien était logique au travers d'entreprises adaptées...



La nouvelle équipe Humaid est composée à présent de 80% de travailleurs en situation de handicap qui gèrent la plateforme. Nous gardons la même éthique, la même approche et le même engagement. Nous sommes conscients des enjeux et de la responsabilité qui nous incombe à présent.



Changez le cours d'une vie ...



Humaid est la première plateforme de dons dédiée aux personnes en situation de handicap. Elle permet de faire appel à la solidarité du public et des entreprises pour financer des besoins essentiels (fauteuil, matériel adapté, appareillage, soins, aménagement de domicile, aménagement de véhicule,...) non pris en charge par les dispositifs de remboursement.



Pour ce faire, la plateforme réinvente l'expérience du don et révolutionne la solidarité en permettant à chacun de changer directement le cours d'une vie.



"Notre vision est que chaque personne en situation de handicap doit pouvoir répondre à ses besoins essentiels liés à son état de santé. Dans un contexte où l’individualisme cède sa place au collaboratif, notre conviction est que le numérique est un formidable accélérateur de lien social."

Frédéric Deruet & Pierre Durand





