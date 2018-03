L’humour comme rempart contre les préjugés sur le handicap

En 2018, LADAPT reprend les ingrédients qui ont contribué au succès des éditions précédentes en rassemblant près de 4 000 spectateurs sur l’ensemble du territoire (de 2015 à 2017).

Du 29 mars au 14 juin 2018, le Tour de France Ouverture de Champ, lancé par LADAPT, association résolument engagée en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, reprend ses quartiers pour la quatrième année consécutive dans 10 cinémas de France. Un rendez-vous propice à l’échange, au rire et au partage dans un cadre convivial autour des représentations sur le handicap.



« Notre ambition avec Ouverture de Champ est de créer et d’entretenir un lien entre le spectateur et des fictions, en évitant les aspects documentaires ou trop sectoriels. Nous utilisons pour cela la richesse de la production cinématographique ou télévisuelle, mais aussi l'humour, afin de désinstitutionnaliser les discours, mettre le spectateur à l'aise et attiser l’attention, les échanges, la curiosité », explique Éric Blanchet, Directeur général de l'association.



Au programme de l’édition 2018 d’Ouverture de Champ :



19h00. Accueil



19h30. Ouverture et présentation de la soirée par le tandem Adda Abdelli, co-auteur et acteur et Krystoff Fluder, acteur et humoriste ;



Écran de publicités humoristiques et décalées sur le handicap ;



Des courts métrages ;



20h00. Extrait du spectacle de Krystoff Fluder ;



20h30. Projection du long métrage Wonder.



Soirées accessibles : boucle magnétique, audiodescription, sous-titrage, LSF, PMR.



