L'ICM organise le 3e Open Brain Bar, évènements grand public dédiés à l’innovation médicale et au futur de la santé

L’ICM mise sur la rencontre et l’échange pour servir l’innovation médicale. Quel futur pour la santé de demain et pour les nouvelles technologies appliquées aux neurosciences ?

Quelles sont les différentes formes de dépression ? Comment prendre en charge les personnes qui en souffrent ? Quels sont les impacts sur la vie quotidienne, notamment sur la prise de décision ?



Ce sont quelques-unes des questions qui seront abordées lors du prochain Open Brain Bar, au cours duquel interviendront Philippe Fossati, professeur de psychiatrie et chercheur, et Mathias Pessiglione, chercheur et chef d’équipe. L’évènement aura lieu le jeudi 23 novembre à 19h30 au bar « Le 12 », 12 rue Dauphine à Paris.



La dépression se traduit par des troubles émotionnels, cognitifs, et physique (fatigue, douleurs, troubles du sommeil, etc.). Elle peut être prise en charge aujourd’hui à l’aide de différents types de traitements médicamenteux. Cependant il n’est pas encore possible de prévenir la survenue des dépressions, et les chercheurs souhaitent identifier des marqueurs qui permettraient d’identifier les sujets à risques.



La dépression affecte profondément la vie quotidienne, et notamment la prise de décision : les personnes atteintes de dépression doivent déployer des efforts très importants pour réaliser une tâche, tout leur semble fatiguant, et souvent elles renoncent à entreprendre des actions pourtant simples.



Deux experts de l'institut sont invités pour répondre à vos questions sur ces sujets :



Philippe Fossati (UPMC/APHP) est professeur de psychiatrie au sein de l’hôpital de La Pitié Salpêtrière et de l’Université Pierre et Marie Curie, et chef d’équipe à l’ICM.



Mathias Pessiglione (Inserm) est co-responsable de l’équipe « Motivation, cerveau et comportement » de l’ICM.



NB : la discussion sera animée par Hugo Jalinière, journaliste santé à Sciences & Avenir.



L'institut mise sur la rencontre et l’échange pour servir l’innovation médicale. Quel futur pour la santé de demain et pour les nouvelles technologies appliquées aux neurosciences ? Dans le partage, l’écosystème unique de l’ICM (médecins, chercheurs, start-up, ingénieurs, mathématiciens) vient à votre rencontre pour répondre à toutes vos questions.



Au même titre que l’espace, le cerveau passionne car y réside les grandes percées scientifiques de demain. Quels sont les mystères que renferme notre tête ? Moteur cérébral de nos corps, le cerveau permet de penser, rêver, décider, ressentir, agir… L’ICM accélère le progrès médical au quotidien, et par le partage, souhaite rapprocher patients, chercheurs et grand public.



