Imago : le meilleur de la création art et handicap dans 50 lieux en Ile-de-France

Imago est un festival qui s’adresse à tous les publics : personnes en situation de handicap, personnes non handicapées, publics scolaires, l’objectif étant de favoriser la mixité et de faire découvrir au plus grand nombre les créations « art et handicap ». Pour faciliter l’accès aux œuvres, des séances sont programmées en soirée et en matinée.

Du 6 octobre au 18 décembre 2018, le festival Imago présente le meilleur de la création art et handicap de France et d’Europe. Théâtre, musique, danse, expositions, films, contes, sont au programme dans une cinquantaine de structures culturelles franciliennes.



A travers le théâtre, la marionnette, la musique ou la danse, ce festival hors norme permet à un large public de découvrir des artistes professionnels en situation de handicap, des créations et spectacles qui apportent un autre regard sur nos différences.



S’émerveiller, s’émouvoir, rire et pourquoi pas susciter des vocations... Garantir l’accès à la culture aux personnes en situation de handicap : des objectifs issus d’un travail de terrain à l’année.



Le Festival Imago offre à tous les publics une programmation qui bouge les esthétiques et interroge notre perception des personnes porteuses de handicap.



Ce festival est le fruit de la fusion entre le Festival Orphée des Yvelines, et le Festival Viva la Vida du Val d’Oise. Ces deux entités aux projets très proches, mais au fonctionnement singulier, se sont réunies en 2016 pour donner lieu au Festival(s) Orphée & Viva la Vida en proposant une programmation commune aux deux départements. Saisonnalité, financement, structure, tout les différenciait, excepté cette volonté commune de promouvoir la création artistique des personnes en situation de handicap et leur présence sur le plateau.



Les objectifs :



Reconnaitre et promouvoir les artistes en situation de handicap notamment par leur présence sur les scènes du spectacle vivant.



Défendre les projets artistiques émergents, intégrant des personnes en situation de handicap.



Garantir l’accès à la culture pour les personnes en situation de handicap.



Donner un aperçu des spectacles qui traitent la question du handicap et qui sont joués par des comédiens non handicapés.



Le théâtre du cristal

Le Théâtre du Cristal, Compagnie et Pôle art et handicap départemental vise à favoriser l’accès à la culture aux personnes en situation de handicap. Soutenu par le Conseil départemental du Val d’Oise, il crée des partenariats entre établissements médico- sociaux et culturels sur son territoire. Sous la direction d’Olivier Couder, le Théâtre du Cristal, partenaire de l’ESAT La Montagne (Cormeilles en Parisis), crée et diffuse des spectacles, avec une troupe permanente composée de 15 comédiens professionnels en situation de handicap.



Le festival Orphée

Suite à une vague de mobilisation autour de l’année européenne des personnes handicapées en 2003, le Festival Orphée a été créé au Théâtre Montansier de Versailles. L’engouement fut tel qu’en 12 éditions, le festival a réussi à fédérer plusieurs structures prestigieuses sur le territoire, avec une programmation européenne et pluridisciplinaire. Cette dernière vise à promouvoir les œuvres d’artistes handicapé.es et à les diffuser à un large public. Richard Leteurtre, actuellement président de l’association, est également le directeur du Théâtre Eurydice, un ESAT culturel situé à Plaisir. C’est par une création commune que les deux directeurs ont symbolisé l’alliance de leurs festivals en 2016, en montant Les missions d’un mendiant, quatre pièces courtes de Daniel Keene, avec trois comédiens du Théâtre du Cristal, deux comédiens du Théâtre Eurydice et deux comédiens non handicapés.





