07/02/19

Inclusion : 59 nouveaux emojis débarqueront en 2019 sur iPhone

Le géant américain veut marquer le coup cette année en dévoilant ses nouveaux émojis. Le mot d'ordre est clair : l'inclusion.

Les emojis sont devenus centraux dans les discussions, à la fois pour les individus et pour les marques. Sans être un langage autonome, ils viennent enrichir nos interactions. On vous fait découvrir les petits nouveaux de 2019, dévoilés dans le design de ceux qui arriveront sur iOS ou macOS. La thématique majeure cette année : l’inclusion.



Parmi les 59 nouveaux emojis, choisis par le Consortium Unicode, un flamant rose, un fauteuil roulant, une gaufre et beaucoup de diversité. Une nouvelle sélection d’emojis à la fois inclusive et éclectique. Apple veut clairement jouer la carte de l’accessibilité et mettant en avant des personnes en fauteuil roulant, ou d’autres symbolisant une personnes sourde ou utilisant le langage des signes. De plus en plus de combinaisons de couples sont possibles. Vous pouvez mélanger les couleurs de peau, les genres etc. Preuve de l’importance qu’ont aujourd’hui, dans notre monde numérique, ces emojis.



Ils sont présentés dans le design de ce qui serait accessible sur les appareils Apple. Il faut donc s’attendre à ne pas tous les retrouver selon l’appareil que vous utilisez, si vous êtes sur un Google Pixel par exemple. D’ailleurs, depuis quelques mois, grâce à l’IA, Google vous propose des recommandations d’emojis. Tapez « good morning » sur l’outil du géant américain et plusieurs propositions vous seront faites. Une fonctionnalité disponible à tous les utilisateurs Android et seulement en anglais. Cela rend ainsi « plus rapide et facile le partage de vos sentiments et de votre personnalité éclatante avec les personnes avec qui vous discutez. »



Vidéo. Les nouveaux Emojis 2019









© Handicap Infos - source : siecledigital

