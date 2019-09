APPEL À PROJETS | article publié le, 03/09/19 0 réaction

Initiatives numériques et handicap

Date limite de dépôt des candidatures : 31 octobre 2019.

Le Comité national Coordination Action Handicap (CCAH), en partenatiat avec Simplon.co, lance un appel à projet dans l’objectif de soutenir les initiatives numériques innovantes dans tous les domaines de la vie quotidienne des personnes handicapées (accès à l’emploi, aux soins, aux loisirs, etc.). Les projets retenus devront encourager le développement et le déploiement de solutions numériques, proposer la création de solutions nouvelles ou apporter une amélioration aux solutions existantes et œuvrer en faveur de l’amélioration de l’accessibilité sous toutes ses formes.



Les projets s’adressent aux personnes handicapées, à leurs aidants, et/ou à des professionnels concernés. Cet appel à projets bénéficie du soutien financier des groupes de protection sociale AG2R LA MONDIALE, AGRICA, KLESIA et MALAKOFF MEDERIC HUMANIS. Date limite de dépôt des candidatures : 31 octobre 2019.



Projets attendus

Outils et aides numériques :

Innovation technologique dans le champ de la domotique ou de la robotique

Equipement numérique et applications associées pour faciliter les interactions

Services, plateformes numériques :

Permettant d’accéder ou de rendre accessible l’information

Facilitant les déplacements

Favorisant l’accessibilité à l’emploi, au logement, à la santé

Proposant une assistance numérique, de la remédiation cognitive



Critères de sélection des projets

Répondre à un besoin identifié, peu ou pas couvert

Démontrer l’impact sur le(s) public(s) cible

Démontrer la viabilité

Démontrer le potentiel de déploiement

Impliquer un réseau de partenaires

Proposer un montage budgétaire structuré et équilibré avec des cofinancements.



Comment participer ?

Le dossier de candidature est consultable et téléchargeable sur les sites www.ccah.fr et www.simplon.co et est à renvoyer complété́ par mail à cette adresse handicapetnumerique@ccah.fr avant le 31/10/2019 à minuit.



Dotation

La dotation globale de l’appel à projets est de 300 000 €.

Le montant de la subvention est plafonné à 80 000 € par projet.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

