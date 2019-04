CONFÉRENCE | article publié le, 01/04/19 0 réaction

Innovation pédagogique et accompagnement vers l'emploi : des leviers pour une société plus inclusive

Cet événement, qui vise à identifier les différents leviers à mobiliser en faveur d'une société plus inclusive, s’inscrit dans une démarche de transformation des pratiques éducatives et professionnelles touchant au champ du handicap.

Les partenaires Sciences Po, l’Agefiph et le FIPHFP proposent une conférence visant à identifier les différents leviers à mobiliser en faveur d’une société plus inclusive. Cet événement s’inscrit dans une démarche de transformation des pratiques éducatives et professionnelles touchant au champ du handicap. Comment la métacognition peut rendre efficientes les stratégies d’apprentissage dans un contexte d’études ? En quoi l’innovation pédagogique est vecteur d’inclusion et participe à l’émergence de nouveaux formats éducatifs ? Enfin, en quoi la neurodiversité permet de repenser et enrichir les attentes et les pratiques du monde professionnel ?



À l'occasion d'une conférence organisée avec l’Agefiph et le FIPHFP, l’équipe du Pôle Handicap de Sciences Po présentera les résultats de ses travaux d’expérimentation sur l’innovation pédagogique menés en partenariat avec l’Université McGill (Canada) avec le soutien du Conseil Franco-Québécois de Coopération Universitaire (CFQCU), l’Agefiph et le FIPHFP sur la métacognition et les stratégies d’apprentissage en milieu universitaire et en contexte d’apprentissage.



La journée se poursuivra sur des tables rondes présentant des exemples de réussite en matière d’accompagnement vers l’emploi et de démarches innovantes en matière d’inclusion de la neurodiversité.



Date et heure :

Mercredi 24 avril 2019 - 09h00-17h30

Adresse :

École de Paris des Métiers de la Table - 17, rue Jacques Ibert - 75017 Paris

Programme :

8h30 : Accueil des participants



9h00-9h30 : introduction

Présentation du partenariat, des synergies et des enjeux communs.

> Marc Desjardins, Directeur du FIPHFP

> Didier Eyssartier, Directeur général de l’Agefiph

> Frédéric Mion, Directeur de Sciences Po



9h30-10h30 : la métacognition : un gain pour le développement des stratégies d'apprentissage Présentation des résultats des expérimentations d’innovation pédagogique menés par le Pôle Handicap de Sciences Po et l’Université McGill (avec le soutien du Conseil Franco-Québécois de Coopération Universitaire (CFQCU), l’Agefiph et le FIPHFP) sur la métacognition et les stratégies d’apprentissage en milieu universitaire et en contexte d’apprentissage.

> Eva Auzou, Conseillère scientifique, Sciences Po

> Camille Benoit, Psychiatre, Hôpital Pitié Salpetrière

> Elsa Géroult, Responsable Handicap, Sciences Po

> Tina Montreuil, Assistant Professor, McGill University



10h30-10h45 : test métacognitif avec la salle

Animation autour des biais cognitifs, des fake news et du traitement des informations.

> Mathieu Hainselin, Maître de conférences, Université de Picardie Jules Verne



10h45-11h00 : pause



11h00-12h00 : la prévention et la gestion du stress : un facteur d'influence sur l'insertion professionnelle Présentation des ateliers de gestion du stress réalisés auprès d’un public en situation de handicap et en reconversion professionnelle (Centre Jean Pierre Timbaud de Montreuil et Centre Lillois de Réadaptation Professionnelle). Deux expérimentations ont été menées : l’une basée sur les principes de la thérapie cognitive comportementale et l’autre sur l’improvisation théâtrale.

> Eva Auzou, Conseillère scientifique, Sciences Po

> Elsa Géroult, Responsable Handicap, Sciences Po

> Mathieu Hainselin, Maître de conférences, Université de Picardie Jules Verne

> Tina Montreuil, Assistant Professor, McGill University



12h00-12h30 : évaluation des compétences : vers de nouveaux formats plus inclusifs Diffusion des résultats d’un groupe de travail coordonné par le Pôle Handicap de Sciences Po autour des formats d’évaluation inclusive. Propositions de méthodologies de travail pour la conception de sujets et de modalités d’évaluation accessibles.

> Eva Auzou, Conseillère scientifique, Sciences Po

> Elsa Géroult, Responsable Handicap, Sciences Po



12h30-14h00 : pause déjeuner

Un repas sera servi dans la salle de la conférence (réservation préalable lors de l’inscription).



14h00-15h15 : table ronde - Pratiques d'accompagnement innovantes vers et dans l'emploi

> Pierrot Amoureux, Membre de l'équipe à l'initiative du dispositif Différent et Compétent

> Mathieu Lafréchoux, Responsable du service emploi accompagné de « GEIST Mayenne »

> Bénédicte Sauer, Directrice « Osons l’égalité »



15h15-16h30 : table ronde - Autisme & neurodiversité : une autre façon d'apprécier la performance

> Stéfany Bonnot-Briey, Consultante et formatrice sur les troubles du spectre autistique

> Laurent Mottron, Psychiatre, Professeur titulaire de l’Université de Montréal, Chercheur régulier à l’Hôpital Rivière-des-Prairies et au Centre de recherche de l’Institut universitaire de santé mentale de Montréal

> Liliya Reshetnyak, Fondatrice et CEO de « Hipip IN »



16h30-17h00 : synthèse des travaux

> Bernard Pachoud, Psychiatre, Professeur de psychopathologie, Directeur de recherches, Université Paris Diderot



17h00-17h30 : discours de clôture

Conclusion de la journée par Mme La Ministre Sophie Cluzel – Secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des Personnes handicapées.





© Handicap Infos - source : communiqué de presse

