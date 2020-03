CINÉMA | article publié le, 12/03/20 0 réaction

J'irai décrocher la lune, le 18 mars au cinéma partout en France !

Ce film positif aura un écho particulier car le 21 mars est la journée mondiale de la trisomie 21. Il donne la parole à ces adultes qui affichent une volonté puissante de prendre leur vie en main.

Quand on a la trentaine, être indépendant semble tout à fait normal. Mais quand on a un chromosome en plus, ce n'est pas une évidence !



Stéphanie, Robin, Elise, Gilles-Emmanuel, Eléonore et Mario rêvent d'une vie ordinaire. Avec humour et sensibilité, ils nous racontent leur volonté et leur capacité à s'insérer dans la société et le marché du travail. Ces témoignages sincères, sans filtre et sans complaisance interrogent notre rapport à la différence et nous amènent à porter un nouveau regard sur la trisomie 21.



Bande annonce :



