JE LES SIGNE TOUS : un concert-spectacle à écouter avec les yeux

Un spectacle bilingue (en français et LSF) ouvert à tous les publics...

JE LES SIGNE TOUS n’est pas un banal concert-spectacle traduit en Langue des Signes Française. Vous verrez sur scène deux artistes qui racontent, à leur façon, la même histoire : Mathilde, pour la voix, et Maylis au Chansigne (Expression de la chanson en Langue des Signes). Colombe Barsacq, spécialiste du genre, co-met en scène le spectacle.



À travers JE LES SIGNE TOUS, le concert spectacle tiré de son premier album « Je les aime tous », et mêlant aussi des chansons inédites, Mathilde, accompagnée de son alter-ego chansigneuse, Maylis, artiste Sourde, dévoile le journal intime d’une âme naïve et pleine d’espoir, voguant à travers les dangereuses contrées de l’amour, des autres, mais surtout celui de soi. Une quête du bonheur et de la liberté à travers la musique, qu’on l’entende avec les oreilles ou les yeux, pourvu qu’on touche au plus profond de l’âme.



Qui est Mathilde ?



Certains l'avaient déjà rencontrée sur les scènes parisiennes et festivals de France, mais pour des millions d’autres, Mathilde, c’est la chanteuse charismatique de la saison 4 de The Voice, la plus belle voix, celle qui bouleverse avec ses interprétations de Barbara ou Charles Aznavour. Mais Mathilde n’est pas seulement une voix, une personne et un envol hors du commun ; elle est aussi de ces jeunes filles d’aujourd’hui qui veulent que tout soit là, à la fois, dans le creux d’une main. Et Mathilde l’avoue, son obsession, c’est le texte, le fond. Artiste engagée, elle écrit et interprète des textes sur plusieurs sujets de société comme l'amour, la liberté, le féminisme, ou encore l’homosexualité.



Pourquoi ce spectacle ?



C’est à l’occasion de la découverte du Chansigne, expression particulière de la Langue des Signes que Mathilde a eu l’idée de chanter des histoires et de les voir chansignées en même temps ; les partager avec tous, unir entendants, malentendants et sourds pour leur conter aventures et mésaventures en ouvrant particulièrement aux entendants une porte vers la puissance bouleversante du Chansigne et de la LSF (Langue des Signes Française).



Programmation

Studio Héberto - 78 bis boulevard des Batignolles, 75017 PARIS

Samedi à 17h00, du 23 septembre 2017 au 6 janvier 2018



© Handicap Infos - source : communiqué de presse