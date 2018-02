La joie de la glisse pour tous dans les Pyrénées-Orientales !

« C’était tout simplement une super journée ! Je suis super content d’avoir partagé ce moment plein d’émotion avec tous mes potes de CouRires et les super moniteurs un peu fous d’Handikraft, mais vraiment géniaux, comme Allan et Adrien. A refaire encore et encore … »

Qui a dit que Ski et handicap n’étaient pas compatibles ? Surement pas les trois mousquetaires de l’association Thurinoise CouRires 66, Allan, Romain et Adrien, toujours prêts à se surpasser pour faire plaisir et offrir des sensations nouvelles à leurs petits « doudous », comme ils les appellent...



Pour la deuxième année consécutive, les enfants et adolescents habitués à des activités sportives organisées dans tout le département (et même parfois beaucoup plus loin puisque qu’en juin c’est sur un IronMan en Bretagne que ces joyeux enfants extra-ordinaires ont pu prouver leur capacité à être des sportifs de haut niveau) auxquels participent l’association, ont pu s’adonner aux joies de la neige et de la glisse à Font Romeu accompagnés par les moniteurs passionnés d’Handikraft.



8 jeunes, Eléna, Léna, Agate, Nolhan, Terry, Jérémy, Marin et Alexandre, de 7 à 17 ans ont profité des descentes vertigineuses sur les pistes fraîchement enneigées du département. Une journée conviviale, où quelques rayons de soleil s’étaient invités malgré le froid polaire, une première découverte pour certains d’entre eux, a été gracieusement offerte à tous par CouRires66… Une journée de ski en famille où les parents, les frères et soeurs ont pu tester, ensemble, une activité jusqu’alors très peu connue dans le monde du handicap.



L'association plus habituée aux courses à pied, triathlon et randonnées se diversifie, notre beau département étant propice a tant de perspectives sportives et le partage dans les montagnes catalanes a remporté un vif succès, tous ne pensent qu’à repartir slalomer sur les pistes.



« Cette première expérience pour mon fils Jérémy s’est super bien déroulé malgré mes angoisses de départ. Je ne savais pas du tout comment il allait réagir. Il a pris le télésiège pour la première fois et les sensations de descente en tandem lui ont beaucoup plu, il s’est régalé. je voudrais dire un grand merci à l’équipe de CouRires 66 pour ce beau cadeau, ainsi qu’a l’équipe d’Handikraft et plus particulièrement aux fabuleux moniteurs qui l’avait en charge, Jérôme, qui a su faire preuve de beaucoup de tact avec mon loulou pas toujours calme et simple à gérer, et pour nous avoir permis de vivre un tel moment » nous confie Cécile, la maman de Jérémy, petit Bompassencq de 7 ans 1/2 présentant un syndrome de Williams et Beuren.



Vivement l’année prochaine pour toute cette équipe et place maintenant aux activités sportives en plaine avec la reprise des courses à pied dès ce dimanche à Toulouges pour la CAP de la Saint Valentin organisée par Running66.



« Le sport c’est notre passion et la transmettre à ces jeunes c’est juste du bonheur. Merci à eux car ils nous prouvent à chaque minute qu’il faut se surpasser et que tout est possible avec de la volonté. Ce sont des modèles de courage et de ténacité…. J’en profite aussi pour remercier à nos copines de l’association « Un pas vers l’autonomie » qui ont permis grâce à une journée en partenariat sur les Boucles du Coeur de Carrefour l’an dernier de financer cette journée. Merci les filles ! » Adrien, secrétaire de CR66.



CouRires 66, association reconnue d’utilité publique a besoin de votre soutien pour continuer à financer du matériel handi-sport mis à disposition gracieusement auprès des familles touchées par le handicap.



Pour faire un don, pour mettre vos talents de sportif solidaires à leur disposition où pour faire participer un membre de votre famille en situation de handicap, contactez-les :

courires66@gmail.com

Tél. : 06 61 57 21 72





courires66.fr

EN SAVOIR + :





© Handicap Infos - source : communiqué de presse